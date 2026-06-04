「最美士官長」生三胎驚吐身體出狀況！「啪」一聲換右半身3年痙攣惡夢

劉香慈與永鴻生技董事長兼總經理鍾威凱結婚10年，育有2子1女。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕昔日以「最美士官長」封號紅遍全台的劉香慈，與永鴻生技董事長兼總經理鍾威凱結婚10年、育有2子1女。這幾年忙於家庭生活、鮮少公開露面的她，今出席健康鞋品牌活動，升格三寶媽的她卻說現在「幾乎不健身了」，並提到過去為了追求極致身材，導致身體嚴重受創、差點崩潰。

劉香慈坦言生完第二胎後瘋狂運動，想要一戰出去就有直線腹肌和二頭肌，一週塞滿4到5天的健身房行程，重訓、拳擊樣樣來，沒想到在一次仰臥起坐時，身體竟突然傳出清脆的「啪」一聲，她當下就暗叫不妙，隨之而來的是無休止的劇烈疼痛。她苦笑認了當時真的太在意外觀，反而讓自己付出了慘痛代價。

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劉香慈透露這幾年她砸下大筆時間與金錢瘋狂復健。（記者胡舜翔攝）

這場運動傷害成了她後來3年的噩夢。劉香慈透露這幾年她砸下大筆時間與金錢瘋狂復健，右半邊身體長期處於痙攣、抽筋的恐怖狀態，麻痛感甚至一路一路竄到頭頂。她無奈表示，身體的慢性折磨連帶影響到心理：「那時候脾氣變得比較暴躁，對孩子的忍受度也變得很低。」

好在遇到良醫，透過物理治療、施打葡萄糖水，甚至在肌肉部位施打肉毒放鬆，才終於讓病情好轉。如今的她已經徹底放下對體脂數字與腹肌線條的執念，把「身體舒適與健康」擺在第一位。

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