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娛樂 最新消息

李翊君差點出事了！檢場帶愛女露面 揭出道38年血淚史

李翊君開唱，檢場帶女兒南下高雄相挺。（寬宏藝術提供）李翊君開唱，檢場帶女兒南下高雄相挺。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕傳唱天后李翊君今晚在高流舉辦「翊起聽見愛」演唱會，老公檢場及女兒王敏淳都到場力挺。她足蹬超過10公分的高跟鞋的登台，自曝唱到一半差點摔倒，「還好我沒有跌倒，我平常有運動，還是有一點肌肉的，可以撐住。」所幸最後有驚無險。

李翊君重現多首經典歌曲。（寬宏藝術提供）李翊君重現多首經典歌曲。（寬宏藝術提供）

演唱會以《再回首》揭開序幕，李翊君接著帶來《昨夜夢醒時》、《人生是一場夢》、《今天不回家》等經典歌曲，當唱到《婉君》、《雪珂》、《渡口》、《浪花》等「瓊瑤組曲」，更讓滿場歌迷掀起回憶殺。

李翊君重現剛出道時的短髮造型。（寬宏藝術提供）李翊君重現剛出道時的短髮造型。（寬宏藝術提供）

當《雨蝶》前奏響起，滿場觀眾尖叫聲不斷，李翊君表示：「高雄天氣真的超級好，大家也真的非常熱情！」更忍不住爆料：「真的很不好意思，我昨天一到高雄彩排，原本晴天馬上開始下雨，工作人員還跟我說高雄已經兩個禮拜沒下雨，我一來就直接『解旱』了！」

李翊君在高流舉辦「翊起聽見愛」演唱會。（寬宏藝術提供）李翊君在高流舉辦「翊起聽見愛」演唱會。（寬宏藝術提供）

出道38年的李翊君保養得宜，她無奈笑認女藝人真的很辛苦，「在舞台上要漂亮、身材要好，還要夠高；矮一點不行，人家說你矮胖；皺紋多一點也不行，人家又說你老了。」演唱會她還以短髮造型露面，重現當年剛出道時的招牌短髮造型，接連演唱《風中的承諾》、《這樣的我》等經典歌曲，讓歌迷瞬間重返90年代華語樂壇黃金時期。

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