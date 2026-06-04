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娛樂 電視

曹佑寧現身球場！被抓上場代跑 成功得分全場暴動

〔記者林欣穎／台北報導〕 洪都拉斯、施名帥、黃姵嘉、周厚安錄製客台《啊喔！最Kiang駐村小隊2》到台東駐村，本週迎來重頭戲棒球賽，台東縱谷人迎戰對手花蓮瑪拉道。節目特別邀請曾是棒球國手的男星曹佑寧擔任開球嘉賓及球評，為比賽增添不少話題。

男神曹佑寧擔任開球嘉賓及球評。（客台提供）男神曹佑寧擔任開球嘉賓及球評。（客台提供）

隊長洪都拉斯肩負先發投手重任，沒想到開局狀況頻頻，不僅接連投出保送，還送出一記觸身球。面對場上驚險場面，擔任球評的曹佑寧立刻出面緩頰：「這應該是洪哥的戰術啦！」被施名帥笑說，根本是睜眼說瞎話。

洪都拉斯（右6）透過參與不老棒球隊，再度找回對棒球的熱情。（客台提供）洪都拉斯（右6）透過參與不老棒球隊，再度找回對棒球的熱情。（客台提供）

曹佑寧透露，自己小時候就看過洪都拉斯打球，因為父親過去曾參與乙組棒球，還與洪都拉斯同場較勁過，因此這次再度見面格外親切。原本擔任開球嘉賓與球評的他，還被教練臨時指派上場代跑，憑藉優異運動底子順利替球隊跑回寶貴的一分。跑出興致的曹佑寧意猶未盡，甚至主動表示想上場守備，讓小隊成員瞬間化身迷妹粉絲，直呼「代跑發威啦！」

洪都拉斯擔任先發投手壓力山大。（客台提供）洪都拉斯擔任先發投手壓力山大。（客台提供）

經過一番激戰，雙方最終以13比13握手言和，為這場熱血賽事畫下圓滿句點。離開棒球圈多年的曹佑寧感性表示，看到前輩們為了這場比賽付出這麼多努力，真的非常感動，「即使身體有些不舒服，大家還是拚盡全力完成比賽，那份熱情令人敬佩。」洪都拉斯也分享，原本來到台東駐村前，曾以為自己的人生可能不會再和棒球有太多交集，沒想到透過參與不老棒球隊，認識了一群比自己還要熱血的長輩。看到他們長年堅持對棒球的熱愛與投入，不僅深受感動，也重新找回自己對棒球最初的熱情。

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