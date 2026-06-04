自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李連杰遇見利智「命中註定」 上繳82億寵妻天花板

李連杰遇見利智「命中註定」 上繳82億寵妻天花板李連杰（左）一家四口2022年底到尼泊爾旅行，利智（右）低調戴墨鏡拍照。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕1999年，「功夫皇帝」李連杰和1986年亞洲小姐冠軍、影星利智結婚，婚後2人生下2個女兒，近日夫妻倆和小女兒Jada遠赴尼泊爾拜見第十二世金剛總持大司徒仁波切，久未露面的利智氣質出眾重返巔峰，這對銀色夫妻的感情軌跡也被翻出，絕對稱得上是演藝圈的一段佳話。

回溯至1988年，2人拍攝電影《龍在天涯》時結緣，李連杰對利智一往情深，即使當時他已是有婦之夫，與前妻黃秋燕育有2女，但利智的出現讓他徹底驚覺何謂「命中註定」。他曾毫不避諱坦言遇見利智後才懂了愛的真諦，甚至甘願為對方捨棄一切名利，乃至於生命。為了追求這份極致的悸動，他最終選擇結束第一段婚姻。

1999年，李連杰和利智結婚，婚後利智放下如日中天的演藝事業與無數追求者，洗盡鉛華，專心回歸家庭相夫教子。知情人士說，這份毫無保留犧牲，李連杰全看在眼裡，並以最深情的行動來回饋。據悉，從交往初期開始，李連杰便將財政大權全數奉上。

2人最讓人津津樂道的共患難事蹟，莫過於1992年利智投資房地產失利，背負了高達千萬美元鉅債。為了替摯愛解圍，李連杰毫不猶豫地向香港影壇大亨向華強的電影公司「賣身」，簽署了2年狂拍6部戲合約。

時至今日，李連杰更將估計約20億港幣（約82億台幣）身家全權交由利智打理，這位享譽國際的武打巨星，私底下絕對是位不折不扣的「寵妻天花板」。

 

相關新聞：64歲利智神隱2年罕現身尼泊爾 顏值驚人回復巔峰狀態

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中