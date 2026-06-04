李連杰遇見利智「命中註定」 上繳82億寵妻天花板

李連杰（左）一家四口2022年底到尼泊爾旅行，利智（右）低調戴墨鏡拍照。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕1999年，「功夫皇帝」李連杰和1986年亞洲小姐冠軍、影星利智結婚，婚後2人生下2個女兒，近日夫妻倆和小女兒Jada遠赴尼泊爾拜見第十二世金剛總持大司徒仁波切，久未露面的利智氣質出眾重返巔峰，這對銀色夫妻的感情軌跡也被翻出，絕對稱得上是演藝圈的一段佳話。

回溯至1988年，2人拍攝電影《龍在天涯》時結緣，李連杰對利智一往情深，即使當時他已是有婦之夫，與前妻黃秋燕育有2女，但利智的出現讓他徹底驚覺何謂「命中註定」。他曾毫不避諱坦言遇見利智後才懂了愛的真諦，甚至甘願為對方捨棄一切名利，乃至於生命。為了追求這份極致的悸動，他最終選擇結束第一段婚姻。

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1999年，李連杰和利智結婚，婚後利智放下如日中天的演藝事業與無數追求者，洗盡鉛華，專心回歸家庭相夫教子。知情人士說，這份毫無保留犧牲，李連杰全看在眼裡，並以最深情的行動來回饋。據悉，從交往初期開始，李連杰便將財政大權全數奉上。

2人最讓人津津樂道的共患難事蹟，莫過於1992年利智投資房地產失利，背負了高達千萬美元鉅債。為了替摯愛解圍，李連杰毫不猶豫地向香港影壇大亨向華強的電影公司「賣身」，簽署了2年狂拍6部戲合約。

時至今日，李連杰更將估計約20億港幣（約82億台幣）身家全權交由利智打理，這位享譽國際的武打巨星，私底下絕對是位不折不扣的「寵妻天花板」。

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