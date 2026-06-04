64歲利智神隱2年罕現身尼泊爾 顏值驚人回復巔峰狀態

利智是1986年亞姐冠軍（右），近日現身尼泊爾（左圖）被讚重返昔日巔峰氣質。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕「功夫皇帝」李連杰一向虔心向佛，近日偕妻利智及小女兒Jada，遠赴尼泊爾拜見第十二世金剛總持大司徒仁波切。相較於同行的李連杰父女，久未露面的利智成為了絕對焦點，最新狀態與2年前相比，可謂脫胎換骨驚艷眾人。

2024年1月，當時李連杰一家人被目擊到尼泊爾修行，當時利智罕見與李連杰合照。然而，照片中的她身形單薄臉頰凹陷，略顯憔悴，當時不少影迷關心她的健康。

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2024年初，利智和李連杰難得公開合影。（香港星島日報）

時隔2年，最新流出照片中，64歲利智顯然走出暴瘦陰霾，狀態重回昔日巔峰狀態。無論是她與仁波切單獨合照，還是與家人大合照，都能清楚看到她的轉變。照片中利智留著一頭俐落短髮，身穿樸素黑衣，雙手合十，姿態虔誠。

最令人驚喜的是利智容貌上變化，昔日凹陷雙頰已不復見，取而代之是氣色飽滿，皮膚看起來緊緻光滑，幾乎沒有皺紋。她戴著一副時尚大黑框眼鏡，不僅沒有遮住美貌，反而增添了幾分書卷氣，目擊影迷驚喜說：「鏡頭下的利智和藹微笑，眼神溫和，散發一種由內而外的寧靜與平和氣質。」

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