離婚1年感情有新進展！黃瑄認有好感對象 鬆口前任「沒錢仍愛搭計程車」

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄去年認了已與新加坡籍前夫「馬卡龍」離婚，感情動向備受關注。她上月29日出席台視八點檔《寶島西米樂》殺青酒，受訪時鬆口透露近期身邊出現一位頗有好感的對象，兩人透過朋友介紹認識，因擁有共同興趣而逐漸熟悉，目前仍處於互相了解階段。另外她也提到離婚後其實曾與一名年紀較小的對象短暫交往，但最終因價值觀差異分手。

尹昭德（左起）、黃瑄、張雁名出席《寶島西米樂》殺青酒，他們在劇中形成另類三角戀。（台視提供）

黃瑄2017年閃婚新加坡籍老公，婚後育有一子，去年坦承已結束婚姻。如今戲劇殺青，感情生活也悄悄迎來新篇章。她坦言現在雖有欣賞的對象，但因拍戲工作繁忙，彼此相處時間不多，也不再像過去那樣一頭熱投入感情。她表示：「現在對我來說，工作、生活和家人一定排在感情前面，如果這些都安頓好了，又剛好遇到不錯的人，才會慢慢去認識、了解。」

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不過經歷過婚姻與戀情後，黃瑄坦言自己變得較有戒心。她透露，現階段最在意的是對方究竟是對藝人身分感到好奇，還是真心想認識她這個人，「我其實滿有戒心的，需要更多時間觀察。」

談到離婚後的感情經歷，黃瑄透露曾與一名年紀較小的對象交往，但最終因價值觀差異分手。她認為收入高低並非問題，重點在於理財觀念與生活態度。她解釋前任在經濟條件不寬裕的情況下，仍習慣搭計程車、喝連鎖咖啡，畢竟她現在拍戲還騎之前車禍的機車，能搭公車時，也是搭公車，消費方式差異頗大，久而久之也成為雙方磨合不來的原因之一。

黃瑄在《寶島西米樂》戲服非常華麗。（台視提供）

黃瑄表示隨著彼此經濟能力差距逐漸拉大，就連旅行安排都出現困難，即使自己願意分擔費用，對方也因自尊心問題難以接受，最後戀情僅維持數月便畫下句點。如今她更重視相處時是否自在、是否擁有共同興趣，以及能否在關係中感受到輕鬆與平衡。

戲劇殺青後，黃瑄也準備迎來難得假期，將帶著8歲兒子前往沖繩旅行。她笑說兒子現在已有自己的朋友圈，會主動約同學打電動、玩遊戲，讓她感受到孩子正逐漸獨立成長。

同樣身為人父的張雁名則分享育兒趣事，透露日前送3歲兒子到幼兒園時，原本以為孩子會捨不得爸媽，沒想到一下車便頭也不回地衝進教室，讓他哭笑不得地說：「原本想像他會抱著爸爸媽媽不放，結果完全不是這樣。」

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