自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

離婚1年感情有新進展！黃瑄認有好感對象 鬆口前任「沒錢仍愛搭計程車」

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄去年認了已與新加坡籍前夫「馬卡龍」離婚，感情動向備受關注。她上月29日出席台視八點檔《寶島西米樂》殺青酒，受訪時鬆口透露近期身邊出現一位頗有好感的對象，兩人透過朋友介紹認識，因擁有共同興趣而逐漸熟悉，目前仍處於互相了解階段。另外她也提到離婚後其實曾與一名年紀較小的對象短暫交往，但最終因價值觀差異分手。

尹昭德（左起）、黃瑄、張雁名出席《寶島西米樂》殺青酒，他們在劇中形成另類三角戀。（台視提供）尹昭德（左起）、黃瑄、張雁名出席《寶島西米樂》殺青酒，他們在劇中形成另類三角戀。（台視提供）

黃瑄2017年閃婚新加坡籍老公，婚後育有一子，去年坦承已結束婚姻。如今戲劇殺青，感情生活也悄悄迎來新篇章。她坦言現在雖有欣賞的對象，但因拍戲工作繁忙，彼此相處時間不多，也不再像過去那樣一頭熱投入感情。她表示：「現在對我來說，工作、生活和家人一定排在感情前面，如果這些都安頓好了，又剛好遇到不錯的人，才會慢慢去認識、了解。」

不過經歷過婚姻與戀情後，黃瑄坦言自己變得較有戒心。她透露，現階段最在意的是對方究竟是對藝人身分感到好奇，還是真心想認識她這個人，「我其實滿有戒心的，需要更多時間觀察。」

談到離婚後的感情經歷，黃瑄透露曾與一名年紀較小的對象交往，但最終因價值觀差異分手。她認為收入高低並非問題，重點在於理財觀念與生活態度。她解釋前任在經濟條件不寬裕的情況下，仍習慣搭計程車、喝連鎖咖啡，畢竟她現在拍戲還騎之前車禍的機車，能搭公車時，也是搭公車，消費方式差異頗大，久而久之也成為雙方磨合不來的原因之一。

黃瑄在《寶島西米樂》戲服非常華麗。（台視提供）黃瑄在《寶島西米樂》戲服非常華麗。（台視提供）

黃瑄表示隨著彼此經濟能力差距逐漸拉大，就連旅行安排都出現困難，即使自己願意分擔費用，對方也因自尊心問題難以接受，最後戀情僅維持數月便畫下句點。如今她更重視相處時是否自在、是否擁有共同興趣，以及能否在關係中感受到輕鬆與平衡。

戲劇殺青後，黃瑄也準備迎來難得假期，將帶著8歲兒子前往沖繩旅行。她笑說兒子現在已有自己的朋友圈，會主動約同學打電動、玩遊戲，讓她感受到孩子正逐漸獨立成長。

同樣身為人父的張雁名則分享育兒趣事，透露日前送3歲兒子到幼兒園時，原本以為孩子會捨不得爸媽，沒想到一下車便頭也不回地衝進教室，讓他哭笑不得地說：「原本想像他會抱著爸爸媽媽不放，結果完全不是這樣。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中