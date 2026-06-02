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太敏感？熱門韓綜字幕用「海外、國外」取代台灣 粉絲怒喊退追

韓綜《出差十五夜》字幕惹議。（翻攝YT）韓綜《出差十五夜》字幕惹議。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由南韓王牌製作人羅暎錫（羅PD）一手打造的爆紅YouTube綜藝頻道《出差十五夜》，近日因字幕翻譯問題在台灣社群上踢到鐵板！該頻道日前為了慶祝頂流男團SEVENTEEN出道11週年，推出特別節目「出差溝通之神：SVT團結大會」第二集，並在6月1日補上多國字幕。沒想到，眼尖的台灣粉絲發現，節目中明明大聊成員珉奎在台灣高雄的旅遊趣事，音訊也直呼「台灣」，但繁體與簡體中文的字幕卻悄悄把台灣變成了「海外」與「國外」，此舉迅速在Threads上點燃怒火，引爆一波台灣粉絲的「退追潮」！

這起爭議源自於5月29日更新的節目內容。節目中，羅PD提到成員金珉奎（Mingyu）與圓佑組成的小分隊「CxM」來台灣開演唱會時，珉奎因誤信Google地圖導航，興致勃勃打算從飯店「慢跑前往旗津」，卻完全不知道去旗津必須搭船才能抵達的呆萌趣事。

當時不論是羅PD還是SEVENTEEN成員，口中說的都是韓文的「대만（台灣）」，節目組甚至貼心地在畫面上剪進台灣新聞台的報導截圖。然而，當6月1日多國字幕正式上架後，網友卻發現日文與英文字幕都老實寫著「台湾」與「Taiwan」，唯獨繁體中文被改譯為「海外」，簡體中文則被寫成了「国外」，出現明顯的差別待遇。

有憤怒的網友直接在Threads發文宣示，表示自己已經「默默退追羅PD跟15ya的帳號」，並氣憤直言：「台灣不是可以被消失的名字！」該文獲得大批網友共鳴，紛紛留言抗議：「連綜藝趣聞都要政治審查，真的太令人失望」、「日英文都正常，只有中文字幕搞小動作，當台灣人看不懂韓文嗎？」爭議目前仍在社群持續發酵。

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