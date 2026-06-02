天后從小就是鐵粉！泰勒絲圓夢為《玩具總動員5》創作全新原創歌曲

《玩具總動員5》即將在全球大銀幕登場。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕14座葛萊美獎得主泰勒絲再度跨界出擊！從小就是《玩具總動員》系列忠實粉絲的她，這回與皮克斯攜手合作，宣布為即將上映的最新續作《玩具總動員5》打造全新原創歌曲《I Knew It, I Knew You》，不僅親自演唱，也參與詞曲創作與製作，替這部經典動畫系列注入全新音樂能量。

泰勒絲表示，自己從5歲第一次看《玩具總動員》開始，就一直夢想有朝一日能替這些角色寫歌。這次受邀參與《玩具總動員5》製作，她在電影開發初期便搶先觀賞試映版本，並深受故事感動。她透露，看完電影返家後立刻完成《I Knew It, I Knew You》的創作，「有時候你就是會知道，對吧？」也呼應了歌曲名稱所傳達的情感意涵。

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人氣角色翠絲在《玩具總動員5》將迎來新的故事篇章。（迪士尼提供）

據悉，歌曲靈感來自系列人氣角色翠絲的成長歷程。自1999年《玩具總動員2》登場以來，翠絲始終深受觀眾喜愛，而在《玩具總動員5》中，她也將迎來新的故事篇章。歌曲融合泰勒絲擅長的敘事風格與鄉村音樂元素，被視為她近年最貼近早期創作時期的作品之一。

歌曲由泰勒絲與長期合作夥伴傑克安東諾夫共同創作及製作，《玩具總動員5》導演兼編劇安德魯史坦頓也大讚泰勒絲對角色的理解相當深刻。他表示，第一次聽見這首歌時，製作團隊便覺得它彷彿原本就屬於《玩具總動員》的世界，「就像失散多年的家庭成員終於回到家一樣。」

泰勒絲很開心能為《玩具總動員5》創作全新歌曲。（翻攝自IG）

其實在正式宣布合作前，全球粉絲早已嗅到蛛絲馬跡。包括洛杉磯、芝加哥、倫敦、多倫多及墨西哥城等地，陸續出現印有「TS」字樣的神秘看板，由於同時對應「Taylor Swift」與「Toy Story」縮寫，引發外界熱烈猜測。隨後泰勒絲官網上線《玩具總動員5》主題倒數頁面，也讓雙方合作消息逐漸浮上檯面。

《玩具總動員5》將以「玩具遇上科技」為主軸展開全新故事。當邦妮的生活中出現智慧平板裝置「莉莉板」後，胡迪、巴斯光年與夥伴們將面臨前所未有的挑戰。電影將於6月17日在台上映。泰勒絲創作的《I Knew It, I Knew You》將於6月5日在全球數位平台正式上線，並同步收錄於《玩具總動員5》電影原聲帶當中。

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