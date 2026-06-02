43歲金曲歌后罹乳癌二期 化療剃髮親自發聲證實

〔記者張釔泠／綜合報導〕 43歲姑慕．巴紹（Kumu Basaw）去年才奪下金曲獎最佳原民語歌手獎殊榮，昨（1日）天她透過社群證實，今年4月中旬確診乳癌二期，目前已接受化療一個多月，她並分享好友幫她剃光頭髮的影片，畫面讓人噴淚。

姑慕．巴紹分享抗癌心情。（翻攝自臉書）

姑慕．巴紹談到想鼓勵和她一樣正在做化療和經歷人生低谷的朋友，並談到得知病情當下雖淡定平靜，回到家後焦慮與擔憂接連湧現，「第一週的每個夜晚看著孩子睡著後，常以淚洗面，無法入眠。」

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裝設人工血管時，她都因為疼痛而不停流淚，直到那天之後展開療程，她才開始學著停止自責，在信仰與親友支持下去面對未來的挑戰。

姑慕．巴紹分享抗癌心情。（翻攝自臉書）

第二次化療後，她聽從護理師的建議剃掉長髮，第一刀落下時她忍不住落淚，坦言預備了很久，心中仍是不捨，提到愛美是人的天性，剃光頭髮需要很大的勇氣，不過她很快轉念，笑說自己的頭型其實很好看，只是換了一個帥氣的新造型。

她也記錄了化療期間，出現了手腳刺麻、頭暈、疲勞、噁心食慾不振等副作用，開始學習製作癌症餐點，為自己補充營養，並相信自己能順利度過這段艱難時期，面對接下來的療程，她自我喊話：「擁抱現在的樣子，走往痊癒的路上。」

姑慕．巴紹分享抗癌心情。（翻攝自臉書）

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