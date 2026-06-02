恭喜！瓦城18歲千金錄取哈佛大學 「全校第一名畢業」還代表畢業致詞

徐承義（右二）與吳丹鳳（左二）的小女兒Sophie（中）順利錄取哈佛大學。（翻攝Sophie IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「瓦城泰統集團」創辦人徐承義與妻子吳丹鳳的18歲小女兒Sophie近日迎來高中畢業，不僅以全校第一名成績畢業，還獲選代表畢業生上台致詞，更成功錄取世界名校哈佛大學（Harvard University），未來將主修電腦科學與神經科學。喜訊曝光後，吳丹鳳也在社群平台分享一路陪伴女兒成長的心情。

吳丹鳳透露，Sophie從小個性內向害羞，不太愛說話，卻十分熱愛閱讀，也長年投入游泳訓練及辯論活動，她表示女兒多年來一步步累積實力，不僅以全校第一名完成高中學業，更獲同學推選代表畢業生上台致詞，讓她看見女兒從安靜的小女孩逐漸蛻變成能夠自信站上舞台的人。

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Sophie以全校第一名成績畢業，還獲選代表畢業生上台致詞。（組合照，翻攝自IG）

談到Sophie成功錄取哈佛大學，未來將主修電腦科學與神經科學，吳丹鳳坦言外界或許羨慕女兒的成績與名校光環，但自己最欣慰的其實是女兒養成自律、親切與負責任的性格。吳丹鳳認為，真正能讓一個人走得長遠的從來不只是成績，而是品格、勇氣與善良，因此特別為女兒獻上祝福，希望Sophie在哈佛展開人生新篇章後，依然保有熱情與光芒，勇敢迎接未來挑戰。

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