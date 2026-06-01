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娛樂 電視

小岳哥哥睽違17年重返馬祖 宇宙遭女童直球告白「因為漂亮」

《鹹⿂⼩隊》嚴八（左起）、胡子、宇宙都來到馬祖和大家見面。（小公視提供）《鹹⿂⼩隊》嚴八（左起）、胡子、宇宙都來到馬祖和大家見面。（小公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小公視與連江縣政府攜手，日前展開為期6天的「馬祖週到校服務」巡迴活動。30日迎來重頭戲「口袋影展馬祖特別場」，《Mikey實驗詩》金鐘主持人王伯源、《妖果小學》小岳哥哥，以及《鹹魚小隊》嚴八、「宇宙」林思宇和百萬YouTuber胡子齊聚馬祖，與當地學童及家長展開溫馨互動。

睽違17年8個月再次踏上馬祖的小岳哥哥感觸特別深。（小公視提供）睽違17年8個月再次踏上馬祖的小岳哥哥感觸特別深。（小公視提供）

睽違17年8個月再次踏上馬祖的小岳哥哥，心中感觸特別深刻。他感性透露，上一次來訪時自己還不是大家熟悉的「小岳哥哥」，如今以兒童節目主持人身分重返舊地，看到來自各島的爸媽與寶貝熱情歡呼，讓他無比感動，直呼有一種回到老朋友家的感覺。第二次造訪的王伯源則笑稱相隔太久像第一次來，他形容馬祖蜿蜒起伏的道路宛如宮崎駿動畫的「巨大迷宮城」，每個轉角都藏著驚喜。比起風景，最令他動容的是孩子的純真，活動後紛紛搶著背詩給他聽，甚至有孩子現場寫詩分享，讓他直呼心裡暖呼呼。

首次造訪的宇宙同樣被孩子的熱情感染，大讚小朋友聽講認真、互動積極。有趣的是，當在現場被問到最喜歡哪位隊長時，一名小女孩毫不猶豫直球告白：「宇宙隊長，因為很漂亮！」讓宇宙開心地直呼這個理由她很喜歡。

《Mikey實驗詩》的金鐘主持人王伯源第2次來到馬祖。（小公視提供）《Mikey實驗詩》的金鐘主持人王伯源第2次來到馬祖。（小公視提供）

主持群也把握工作空檔感受馬祖風情。王伯源狂讚在地甜點「地瓜餃」令人驚艷，更幸運目睹夢幻藍眼淚，甚至有熱情民眾拿臉盆「手動製造」藍眼淚特效，浪漫又幽默。宇宙與嚴八收工後則熱血騎機車跑遍海灘追淚，雖遺憾擦身而過，但也首次品嚐了特產「鵝頸藤壺」，直呼口感特別。小岳哥哥則對「繼光餅」念念不忘，事前做足功課研究其歷史，並大力推薦旅客安排兩三天深度旅遊，好好感受馬祖的美景與人文。

嚴八（左起）、胡子、宇宙被孩子們的熱情感染。（小公視提供）嚴八（左起）、胡子、宇宙被孩子們的熱情感染。（小公視提供）

在口袋影展之前，小公視自25日起已展開跳島行動，帶著《下課花路米》海洋教育交流，足跡遍及北竿、東莒、西莒、東引，前進馬祖高中、塘岐國小、東莒國小、敬恆國中小及東引國中小。此外，全台已巡迴52所學校的《校園目擊者》反霸凌人權桌遊，這次也是首度跨海登陸馬祖。公視兒少中心主任林瓊芬表示，希望透過輕鬆的遊戲，讓孩子體認人權重要性、練習開口說話，與地方共同打造更友善的學習環境。

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