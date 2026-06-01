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娛樂 最新消息

台灣粉絲怕你餓！Yuika被讚可愛卻吃胖了 崩潰拒再吃臭豆腐

日本創作女聲Yuika昨天（31日）結束在新莊Zepp New Taipei兩天的演出。（記者王文麟攝）日本創作女聲Yuika昨天（31日）結束在新莊Zepp New Taipei兩天的演出。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本創作女聲Yuika昨天（31日）結束在新莊Zepp New Taipei兩天的演出，今天（1日）接受台灣媒體訪問，她分享：「我去年就有來台灣開唱，我非常喜歡台灣，這次能夠再來，就像實現夢想一樣很開心；台北是這次亞巡唯一兩天演出，我會繼續努力趕快再回來台灣，但我不會再吃一次臭豆腐。」

Yuika覺得鳳梨蝦球真的非常好吃。（記者王文麟攝）Yuika覺得鳳梨蝦球真的非常好吃。（記者王文麟攝）

被問到對台灣最印象深刻的是什麼？Yuika說：「每次來都覺得大家都很溫暖、熱情，台灣食物很好吃，特別是炒菜類的東西，我這次還吃了鳳梨蝦球，真的非常好吃，之後也想要吃。」記者聽聞她昨天吃了臭豆腐，Yuika面露苦色地笑說：「我真的吃了，非常臭～別人跟我說要清一下口氣，結果對方給了我榴槤，整個嘴巴都很臭。」還好後來有人給Yuika喝了西瓜汁，她大讚真的很好喝。

Yuika拒絕再吃臭豆腐。（記者王文麟攝）Yuika拒絕再吃臭豆腐。（記者王文麟攝）

她坦言，吃臭豆腐下了很大的決心，因為她聽聞日本很多人說吃臭豆腐是種「人生經驗」，「我一直想說有機會一定要吃吃看，買了之後覺得完蛋了，放在盒子裡面也很臭，我會沒辦法承受，但我就抱著這是人生經驗的心情挑戰。」Yuika表示不會有第二次，「我不會再吃臭豆腐，覺得很後悔！」稱吃臭豆腐的挑戰，是超越台北這兩場演唱會的試煉。

去年正式公開長相之後，被問到有什麼不一樣的地方？Yuika表示：「一開始只有在演唱會上露臉，限定觀眾才看得到，那時候我沒有在社群上公開，看了觀眾的反應之後，我想讓大家更認識我，我才決定正式公開外貌，從此之後在創作時候，我就會思考在演唱會上是怎麼樣子，如何更真實的傳遞給粉絲朋友，言語上使用會非常注意。公開長相之後，神秘感少了一點點，用更最真實的心情去創作。」

Yuika坦言自己並非很有自信的人。（記者王文麟攝）Yuika坦言自己並非很有自信的人。（記者王文麟攝）

她在演唱會上坦言自己並非很有自信的人，被問到露臉之後是否有容貌焦慮或者更加關注外表？Yuika稱其實剛好相反，「露臉前我很不安，不知道我該不該露臉，結果露臉之後，很多人稱讚我很可愛，我沉醉於大家的稱讚中，吃了很多，有陣子就胖了一點，我胖了好像要在意一下我的外表，雖然這樣講，但也沒辦法順利減肥，直到最近努力一下。」記者告訴他「台灣人最怕你餓」，會希望她吃胖2公斤再回日本，Yuika笑說：「我知道了！我會吃很多的！」

她從學生時期就開始創作，代表作《因為喜歡你。》就是她高中時的作品，對於這首歌的爆紅，Yuika表示：「到現在都還有一種作夢的感覺，有人跟我說這首歌曲破億的時候，我還是覺得很不真實。」她認為，寫音樂可以很誠實，「我在高中時期的感受，但現在沒有變化，現在只有環境上面的變化，我反而想要把各種想法留在我的歌曲裡面。」

Yuika分享，如果有想到的歌詞會立刻記起來，旋律的話反而不會錄音起來，「如果睡一覺之後我還記得那段旋律，我就會用。但我很常有那種，睡醒之後就忘記，想說可惡！我應該錄起來才對，可是這種創作方式是我的信念，我還是不會記起來。」

Yuika的歌曲中有很多戀愛的情境。（記者王文麟攝）Yuika的歌曲中有很多戀愛的情境。（記者王文麟攝）

Yuika的歌曲中有很多戀愛的情境，詢問Yuika的告白會是什麼方式？Yuika反問台灣記者會怎麼告白？記者開玩笑答：「台灣人都看日本少女漫畫學告白。」Yuika笑說，其實她也很愛看少女漫畫，「我也有聽說第三次約會一定要告白的說法啊，但其實我並不知道怎麼告白才合適，要聊這個我覺得有點害羞，但如果是我，我不想用社群、電話告白，而是親自向對方傳達心意。」

對於剛結束的兩場台北演唱會，Yuika回憶起：「《因為喜歡你。》唱到一半的時候，我把麥克風交給粉絲，這首歌只有日文歌詞，結果大家都跟我一起合唱，這是我從來沒有試過的事情，能夠完成我真的覺得非常非常開心。」

這次巡演有「小熊」形象的手燈，被問到小熊是否就是代表她？Yuika分享了一個故事，有一次旅行的時候食物中毒，甚至昏倒，直接被救護車送到醫院，「我想說我可能會死掉，還延後回家的時間…」這個時候給予她救贖的就是在抓娃娃機抓到的白熊，「我抱著牠睡覺，還取了一個名字叫『權三郎』，我覺得小熊陪伴著我，我要幫牠做周邊，但因為還是有版權不能直接使用，因此我自己畫了一隻。」Yuika也笑著點頭認同，稱這就是她的「救命恩熊」。

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