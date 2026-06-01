EXO高雄簽售會爆爭議！主辦竟是「中國官媒」旗下平台 粉絲炸鍋

南韓天團EXO將在高雄舉行線下簽名會，主辦單位赫然出現中國湖南廣電旗下的電商平台「小芒」，引發大批粉絲抵制。

〔即時新聞／綜合報導〕南韓天團EXO 5月才剛在台北小巨蛋結束世界巡迴演唱會《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》，7月將移師高雄巨蛋再次開唱，讓全台EXO-L（粉絲名）陷入瘋狂。不料今（1）日加碼投下震撼彈，宣布將於演唱會前夕舉辦暌違已久的團體線下簽售會（簽名會），主辦單位卻是中國官方背景的電商平台「小芒」，隨即引發質疑與抵制聲浪。

主辦單位FANME今日正式公開EXO第八張專輯《REVERXE》的線下簽售會資訊，預計於高雄巨蛋演唱會前夕的7月17日登場。這原本是一場令大批粉絲歡欣鼓舞的福利活動，但敏銳的台灣追星族隨即察覺不對勁，發現該活動的宣傳海報不僅先在中國社群平台偷跑發布，主辦方通路竟然是中國官媒「湖南廣電」旗下的電商平台「小芒」。

請繼續往下閱讀...

消息一出，大批粉絲瞬間炸鍋，紛紛留言痛批「小芒是中國政府直屬事業單位湖南廣電旗下的，衍生問題很多，代表我們的銷量跟名字會被算在中國，拿到的是簡體卡背且高機率會有很多『妙蛙哇操』出現，不要覺得這沒什麼，別忘了我們追星能這麼自由是因為我們是台灣人」。

粉絲憂心直言，「EXO高雄簽售是中國主辦，要參加的就斟酌一下吧...這也是一種侵門踏戶吧」、「台灣簽售 中國主辦？」、「又要被中通吃豆腐了，不就是中通想賺外國人的錢，然後銷量還算中國的，對外還說我們就是同一國的，這個通路比一直娛更誇張欸，他直接就是中共官方的企業，是中國湖南衛視旗下的通路」。

在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法