自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

EXO高雄簽售會爆爭議！主辦竟是「中國官媒」旗下平台 粉絲炸鍋

南韓天團EXO將在高雄舉行線下簽名會，主辦單位赫然出現中國湖南廣電旗下的電商平台「小芒」，引發大批粉絲抵制。南韓天團EXO將在高雄舉行線下簽名會，主辦單位赫然出現中國湖南廣電旗下的電商平台「小芒」，引發大批粉絲抵制。

〔即時新聞／綜合報導〕南韓天團EXO 5月才剛在台北小巨蛋結束世界巡迴演唱會《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》，7月將移師高雄巨蛋再次開唱，讓全台EXO-L（粉絲名）陷入瘋狂。不料今（1）日加碼投下震撼彈，宣布將於演唱會前夕舉辦暌違已久的團體線下簽售會（簽名會），主辦單位卻是中國官方背景的電商平台「小芒」，隨即引發質疑與抵制聲浪。

主辦單位FANME今日正式公開EXO第八張專輯《REVERXE》的線下簽售會資訊，預計於高雄巨蛋演唱會前夕的7月17日登場。這原本是一場令大批粉絲歡欣鼓舞的福利活動，但敏銳的台灣追星族隨即察覺不對勁，發現該活動的宣傳海報不僅先在中國社群平台偷跑發布，主辦方通路竟然是中國官媒「湖南廣電」旗下的電商平台「小芒」。

消息一出，大批粉絲瞬間炸鍋，紛紛留言痛批「小芒是中國政府直屬事業單位湖南廣電旗下的，衍生問題很多，代表我們的銷量跟名字會被算在中國，拿到的是簡體卡背且高機率會有很多『妙蛙哇操』出現，不要覺得這沒什麼，別忘了我們追星能這麼自由是因為我們是台灣人」。

粉絲憂心直言，「EXO高雄簽售是中國主辦，要參加的就斟酌一下吧...這也是一種侵門踏戶吧」、「台灣簽售 中國主辦？」、「又要被中通吃豆腐了，不就是中通想賺外國人的錢，然後銷量還算中國的，對外還說我們就是同一國的，這個通路比一直娛更誇張欸，他直接就是中共官方的企業，是中國湖南衛視旗下的通路」。

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中