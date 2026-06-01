父驟逝享耆壽98歲 宋達民發聲淚別

宋達民曬出與父親同框合影。（翻攝自宋達民臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈知名雙胞胎兄弟檔宋逸民、宋達民的慈父日前在家人陪伴下安詳過世，享壽98歲，追思會由「藝起發光」與「藝之星」教會聯合籌備，陳維齡、洪百榕成了安定家族重要力量，各自用最深切方式對公公表達至孝。

陳維齡強忍淚水，用溫柔堅定歌聲獻唱詩歌，台下不少親友聽了集體拭淚，洪百榕則強打精神擔任讀經，引領全場會眾在信仰中尋求盼望，2位媳婦的敬重與不捨全寫在臉上。

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宋達民31日透過臉書發文懷念父親，表示爸爸對他來說，是突然的離開，真的很不捨，心裡也會有難過，「雖然過去送走許多親愛的弟兄姊妹，也陪伴許多人走過人生最後一程，但這次爸爸的離世，我真的沒有完全適應。」

有時候宋達民想起爸爸，心裡還是會酸酸的，會想念他的聲音、他的身影，也會想起我們一起走過的許多回憶，他說：「原來再多的道理，都比不上親身經歷時那份真實的思念。雖然有不捨，有眼淚，但因著父親最後在病榻上受洗成為基督徒，所以我們有盼望！有盼望是因為我知道爸爸已經回到天父爸爸那裡，不再有疾病、痛苦、死亡，心裡就得著安慰，也能夠放心，謝謝爸爸。爸爸，我們天家見。」

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