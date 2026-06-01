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娛樂 最新消息

告別流量明星！王一博3部作品登台給答案

「中山73」6月焦點主題鎖定「撕掉偶像標籤－王一博特輯」。（海鵬提供）「中山73」6月焦點主題鎖定「撕掉偶像標籤－王一博特輯」。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台中「中山73影視藝文空間」6月焦點主題鎖定「撕掉偶像標籤－王一博特輯」。近年在影壇表現亮眼的實力巨星王一博，憑藉不斷突破自我的演出實力，逐步擺脫偶像框架，成為備受矚目的新生代演員代表。

本次特輯精選《熱烈》、《維和防暴隊》與《無名》三部代表作，完整呈現他在不同類型電影中的多元魅力與角色跨度。在《熱烈》中，王一博化身懷抱街舞夢想的熱血青年，以扎實舞蹈實力與青春能量點燃銀幕；《維和防暴隊》裡挑戰高強度動作演出，飾演聯合國維和警察，展現剛毅堅韌與守護信念，而《無名》展現他內斂沉穩的一面，在充滿肅殺氛圍的諜報世界中，以細膩眼神與情緒層次詮釋角色複雜性。

另外為歡慶「國際LGBTQ+驕傲月」，中山73推出「別綁住我靈魂」焦點主題，精選4部打破社會框架、探索身體自主的性平議題影視佳作，並邀請長期關注性別研究的影評人陳穎（陳瑄）於6月6日（六）下午4點於「中山73」舉辦講座「徘徊於正典邊緣：華語酷兒電影的碎片」。

新加坡喜劇天王李國煌領軍，原班人馬回歸演出的勵志片《男兒王2》。（海鵬提供）新加坡喜劇天王李國煌領軍，原班人馬回歸演出的勵志片《男兒王2》。（海鵬提供）

「別綁住我靈魂」片單包括描繪90年代美術系學生爭取創作自由與個人認同的台灣電影《青春並不溫柔》；新加坡喜劇天王李國煌領軍，原班人馬回歸演出的勵志片《男兒王2》；改編自新加坡變裝皇后真實故事，關於愛、接納與和解的《好孩子》；以及細膩刻劃「運動員」與「同志」共通孤獨故事的以色列青春片《泳漾水男孩》，透過大銀幕解放每個不被束縛、自由綻放的靈魂。

6月首輪藝術電影則以關注「愛與理解」為主軸，其中最受矚目的《像我這樣的愛情》，聚焦身障人士鮮少被討論的情慾需求，以及照顧者隱密而壓抑的心理創傷，是一部兼具情感深度與社會關懷的議題電影；《舞林殺手》集結日本男團「Snow Man」佐久間大介與韓團「NCT」中本悠太等人氣明星，講述殺手為完成任務組團參加舞蹈大賽的娛樂故事；紀錄片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》則由第十四世達賴喇嘛親自主述，邀請觀眾重新思考幸福與人生價值，並由好萊塢巨星李察吉爾歷時6年拍攝製作，被視為獻給達賴喇嘛九十歲生日的重要作品。

《喵狗麻吉團》幽默歡樂適合闔家觀賞。（海鵬提供）《喵狗麻吉團》幽默歡樂適合闔家觀賞。（海鵬提供）

深受家庭觀眾歡迎的「WOW！動畫」單元，6月將推出《深海》及《喵狗麻吉團》兩部優質動畫。《深海》以絢麗奇幻的海底世界視覺風格驚艷國際影展，曾入選柏林影展及法國安錫動畫影展，講述少女探索海底世界的生命旅程；《喵狗麻吉團》則以幽默音樂與萌寵冒險，描述一隻家貓與狗狗、老鳥攜手返家的歡樂故事，適合闔家觀賞。

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