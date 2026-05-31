來台偷拍101！日導返國後1件事粉絲全暴動

《花綠青綻放之時》融合青春成長與煙火文化。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫電影《花綠青綻放之時》在台熱映，該片融合日本畫美學、青春成長與煙火文化，不只靠絕美畫面征服影迷，更讓不少觀眾看完後陷入長時間的情緒餘韻。

有趣的是，四宮義俊今年4月攜電影來台參加金馬奇幻影展，首次造訪台灣的他意外被台北圈粉。熱愛建築的他對總統府與台北101印象深刻，離台前甚至特地從車窗探出身拍下101照片。返日後，他還親手畫出《花綠青綻放之時》3位主角在信義區逛街的插畫送給台灣粉絲，讓不少影迷又驚又喜。

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《花綠青綻放之時》導演四宮義俊創作電影主角在台北信義區的畫作。（華映提供）

《花綠青綻放之時》以即將拆遷的煙火工廠為背景，描繪年輕人在現實與回憶之間的拉扯。《你的名字》導演新海誠看完本片後大力盛讚，認為《花綠青綻放之時》兼具獨立電影的靈魂與商業作品的完成度，是難得一見的理想型動畫。

面對偶像級前輩的稱讚，四宮義俊坦言相當感動，「新海誠一直是我最憧憬的導演之一，他願意看我的作品，對我來說意義非常大。」

為男女主角配音的萩原利久與古川琴音也分享電影上映後收到的大量回饋。萩原透露，有合作多年的工作夥伴看完後特地寫了一篇超長心得給他，甚至過了好幾天仍走不出劇情，讓他感動不已。

古川琴音則笑說，每個朋友看完的感受都不同，有人被角色關係打動，也有人完全沉浸在畫面之中，「這是一部很難被定義的作品，所以我很推薦大家二刷、三刷。」

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