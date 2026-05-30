自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

投資失利負債5000萬！黃西田「遭追債8年」翻身坐擁5間房

胡瓜（左）與黃西田合體笑料十足。（下面一位提供）胡瓜（左）與黃西田合體笑料十足。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集找來黃西田再度擔任來賓，兩人上回一起探訪老人茶室，影片創下超過200萬點閱，兩人再度合體到北投挑戰自助任務。

兩人光問路就頻頻卡關，首次挑戰「自助點餐」也研究半天，還得向店員求助，也成了兩位的掃碼點餐初體驗，兩人還前往地熱谷體驗溫泉熱石區，沒想到才剛坐下，胡瓜立刻被燙到跳起來，大喊：「很燙耶！」黃西田則笑說：「我們在烤雞屁股啊！」兩人互動非常逗趣。

隨後聊到黃西田從木工學徒到歌手的過程，他透露，當年因為家境困苦，爸爸又愛喝酒，把家中田地幾乎賣光，讓他只能離鄉背井討生活。原本學木工的他，因為工作時常跟著收音機唱歌，被師傅偷偷報名歌唱比賽，意外踏進演藝圈。

胡瓜（右）與黃西田到北投挑戰自助點餐任務。（下面一位提供）胡瓜（右）與黃西田到北投挑戰自助點餐任務。（下面一位提供）

黃西田回憶，16歲參加歌唱比賽時，還因年齡不符被取消資格，沒想到後來卻被唱片公司看中，推《田庄兄哥》、《流浪到台北》等作品，18歲便開始拍電影，一路紅遍全台。

而演藝路並非一路順遂，黃西田也罕見談起過去投資失敗、負債5000萬的黑暗時期。他坦言，當時甚至曾被追債長達8年，只能靠天天跑秀場、唱歌慢慢還債。胡瓜聽完後也感性表示：「你沒有失敗過，就不知道人生沒那麼順遂。」並向黃西田暖心喊話：「你不能退休，我們都有使命，要繼續唱下去！」而77歲黃西田目前名下高雄有3棟房子，台北有2間房，因為有過去生意失敗的教訓，已經不敢再做生意。

聊到二選一題目會傾向和老朋友還是新朋友合作，黃西田坦言都喜歡，人生就是不斷的學習新事物，對此胡瓜分享心聲，坦言剛開始錄製《下面一位》第一集時相當恐慌，面對平均年紀輕的團隊人員有許多要磨合的地方，又加上網路媒體是新的領域，胡瓜內心其實感到很焦慮，一直到現在兩年多了才培養出一個默契，也在團隊身上學習到很多，這些都是珍貴的經驗，他也相當珍惜。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中