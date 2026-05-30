投資失利負債5000萬！黃西田「遭追債8年」翻身坐擁5間房

胡瓜（左）與黃西田合體笑料十足。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集找來黃西田再度擔任來賓，兩人上回一起探訪老人茶室，影片創下超過200萬點閱，兩人再度合體到北投挑戰自助任務。

兩人光問路就頻頻卡關，首次挑戰「自助點餐」也研究半天，還得向店員求助，也成了兩位的掃碼點餐初體驗，兩人還前往地熱谷體驗溫泉熱石區，沒想到才剛坐下，胡瓜立刻被燙到跳起來，大喊：「很燙耶！」黃西田則笑說：「我們在烤雞屁股啊！」兩人互動非常逗趣。

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隨後聊到黃西田從木工學徒到歌手的過程，他透露，當年因為家境困苦，爸爸又愛喝酒，把家中田地幾乎賣光，讓他只能離鄉背井討生活。原本學木工的他，因為工作時常跟著收音機唱歌，被師傅偷偷報名歌唱比賽，意外踏進演藝圈。

胡瓜（右）與黃西田到北投挑戰自助點餐任務。（下面一位提供）

黃西田回憶，16歲參加歌唱比賽時，還因年齡不符被取消資格，沒想到後來卻被唱片公司看中，推《田庄兄哥》、《流浪到台北》等作品，18歲便開始拍電影，一路紅遍全台。

而演藝路並非一路順遂，黃西田也罕見談起過去投資失敗、負債5000萬的黑暗時期。他坦言，當時甚至曾被追債長達8年，只能靠天天跑秀場、唱歌慢慢還債。胡瓜聽完後也感性表示：「你沒有失敗過，就不知道人生沒那麼順遂。」並向黃西田暖心喊話：「你不能退休，我們都有使命，要繼續唱下去！」而77歲黃西田目前名下高雄有3棟房子，台北有2間房，因為有過去生意失敗的教訓，已經不敢再做生意。

聊到二選一題目會傾向和老朋友還是新朋友合作，黃西田坦言都喜歡，人生就是不斷的學習新事物，對此胡瓜分享心聲，坦言剛開始錄製《下面一位》第一集時相當恐慌，面對平均年紀輕的團隊人員有許多要磨合的地方，又加上網路媒體是新的領域，胡瓜內心其實感到很焦慮，一直到現在兩年多了才培養出一個默契，也在團隊身上學習到很多，這些都是珍貴的經驗，他也相當珍惜。

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