喜劇聖地「卡米地」遭紅帽男潑漆砸糞 觀眾熏到吐官方發聲：法院見

台北知名喜劇聖地「卡米地喜劇俱樂部」遭到惡意攻擊。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北知名喜劇聖地「卡米地喜劇俱樂部」驚傳遭到惡意暴力襲擊！昨（29）日晚間，一名陌生男子突然闖入店內，毫無預警地發動「白漆加糞便」的惡臭組合彈攻擊，導致現場內外地面、玻璃慘不忍睹，甚至有數名現場觀眾無辜「中彈」。當時店內共有將近30名演員與觀眾，全被這突如其來的恐怖一幕嚇傻，更被劇烈惡臭熏到差點嘔吐。警方接獲報案後已火速趕往現場，而卡米地官方隨後也硬氣發表聲明：「絕對不接受威脅，我們下次法院見！」

據了解，這起離奇又惡劣的鬧事事件發生在29日晚間6時許。監視器畫面顯示，該名犯嫌身穿「Puma」T恤、卡其短褲，頭戴紅色棒球帽與口罩，身高約180公分。他先是獨自進入1樓觀察地形，隨即步出店外準備，再度進店時便拿出預藏的「屎漆混合彈」丟擲。第1發猛力往地下室丟去，第2發砸向一樓地面，隨後退到大門口，俐落地對著玻璃門補上第3發後快步逃逸，導致現場6名剛進場的觀眾閃避不及，衣服當場遭殃。

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卡米地喜劇俱樂部事後在臉書粉絲團公開監視器畫面，憤怒表示當時店內外共有近30人，大家一時間被白漆困住、更被糞便臭氣熏到反胃，所幸所有人展現驚人凝聚力，緊急動員清潔消毒後，才讓演出順利進行。卡米地也同步對嫌犯喊話：「也許你達到目的了，但我們要告訴你，喜劇可以接受批評，可以被討厭，但絕對不接受威脅！」目前警方正積極調閱周邊監視器，已鎖定該名「紅帽哥」，全力追緝中。

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