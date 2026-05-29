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電影《末代皇帝》彩蛋曝光 蟋蟀罐竟是溥儀的化身？

尊龍（左）因主演《末代皇帝》聲名大噪，但當年在台宣傳的時候，用的其實不是「尊龍」這個藝名，而是他的本名「吳國良」。（甲上娛樂提供）尊龍（左）因主演《末代皇帝》聲名大噪，但當年在台宣傳的時候，用的其實不是「尊龍」這個藝名，而是他的本名「吳國良」。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《末代皇帝：4K經典數位修復》上週五全台上映後，隨即在社群與全台戲院掀起一波澎湃的「回憶殺」，為了致敬這部台灣影史首部破億的傳奇作品迎向40週年，片商與西門町國賓大戲院鉅院廳特別規劃「極致大銀幕體驗與深度講堂場」，即將於明天（30日）週六登場，僅此一場，錯過不再。

1988年《末代皇帝》在台首映的起點正是西門大國賓，闊別近40年再度重返歷史原點，引發影迷一開賣便瘋狂搶票。片商表示此次《末代皇帝：4K經典數位修復》一般檔期並未在西門大國賓放映，因此明天的深度講堂是「全台唯一一場重返原點」的限定場，熱愛影史經典與大銀幕震撼的觀眾務必手刀搶票，把握見證歷史性一刻的最後機會。

「蟋蟀罐」在《末代皇帝》片尾再度登場，象徵著溥儀靈魂的化身。（甲上娛樂提供）「蟋蟀罐」在《末代皇帝》片尾再度登場，象徵著溥儀靈魂的化身。（甲上娛樂提供）

片商規劃一系列《末代皇帝》「40週年紀念」大師深度講堂場，日前於光點華山電影館舉辦的首場深度講堂口碑炸裂，資深影評人聞天祥老師在現場為影迷帶來了資訊量爆棚的精采解密，更提及當年電影在台灣宣傳的時候，用的其實不是「尊龍」這個藝名，而是他的本名「吳國良」，後來隨著電影紅遍全球，大家才統一稱呼他為尊龍 。

《末代皇帝》是英國、義大利、法國與中國跨國製作的傳奇世紀鉅作。（甲上娛樂提供）《末代皇帝》是英國、義大利、法國與中國跨國製作的傳奇世紀鉅作。（甲上娛樂提供）

針對不少當代觀眾好奇「為什麼中國皇帝全片講英文？」的疑問，聞天祥精采釋疑，本片其實是英國、義大利、法國與中國跨國製作的世紀鉅作，並非好萊塢電影，大導伯納多貝托魯奇是以面向全球的宏大國際電影語言來詮釋，正如影史經典《真善美》發生在奧地利、《屋頂上的提琴手》發生在俄國卻全片講英文一樣，片中的中文被刻意當作「環境音效」處理，有意義的對白則由英文承載，完全不減損其極致的藝術成就。

名導陳凱歌當年其實在《末代皇帝》籌備期就深受貝托魯奇器重，甚至在片中親自客串演出「禁衛軍隊長」。（甲上娛樂提供）名導陳凱歌當年其實在《末代皇帝》籌備期就深受貝托魯奇器重，甚至在片中親自客串演出「禁衛軍隊長」。（甲上娛樂提供）

聞天祥老師更揭露了一個極少人注意到的影史彩蛋，名導陳凱歌當年其實在《末代皇帝》籌備期就深受貝托魯奇器重，甚至在片中親自客串演出「禁衛軍隊長」，在溥儀年少想衝出紫禁城時，在大門前高喊「關門！」的那位高大軍官正是他。這場西方頂尖團隊的現場洗禮，更被影迷趣稱為陳凱歌後來拍出影史顛峰《霸王別姬》前「最強的傳奇實習」。聞天祥也感性剖析，片尾最經典的「蟋蟀罐」，其實就是溥儀靈魂的化身，貝托魯奇用極其輕盈、舉重若輕的筆觸，為這位末代天子顛沛流離的一生畫下最溫柔的句點。

《末代皇帝：4K經典數位修復》現正熱映中，西門大國賓深度講堂場目前正於國賓影城官網與現場熱烈售票中。其他大師講堂場次資訊也將陸續公開，敬請期待。更多電影資訊請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

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