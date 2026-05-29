（直擊）Yuika抵台「請假接機」 國二妹哭到腿軟：她摸我的頭

Yuika今天下午抵台，卡哇伊登場。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本創作歌手Yuika（ユイカ）即將在明天（30日）於新莊Zepp New Taipei演出，今天（29日）下午她開放粉絲接機，吸引近200名歌迷朝聖，可愛模樣萌翻全場，更是讓年僅14歲的國二生當場哭到腿軟，哭聲甚至響徹入境大廳。

Yuika因2021年於TikTok發表原創歌曲《因為喜歡你。》受到熱烈歡迎，2024年宣布主流出道，並在去年3月首度來台開唱。相隔1年多，Yuika帶來《Yuika 2nd Asia Tour in Taipei》演唱會，一連兩天在Zepp New Taipei演出。

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Yuika今天抵台，現場將近200名粉絲接機，歡迎她的到來。（記者陳奕全攝）

今天下午，Yuika飛抵松山機場，她一出關就熱情與大家打招呼，不但用中文說「大家好」、「謝謝」之外，還嘟嘴、比可愛，模樣十分卡哇伊。接下來她與粉絲互動，為粉絲簽名，Yuika只是一靠近，一名女粉絲就當場哭到腿軟，後來Yuika為她簽名還摸摸她的頭，讓女粉絲哭得越來越大聲。除了女粉絲，Yuika幫現場一位男粉絲簽吉他，也讓這位男粉絲振臂歡呼。

男粉絲的吉他成功獲得Yuika的簽名。（記者陳奕全攝）

國中女粉絲獲得Yuika簽名，當場摀嘴痛哭。（記者陳奕全攝）

這位女粉絲Himiko年僅14歲，就讀國二的她在父母的同意下，今天特別請事假，下午來追星。她透露，喜歡Yuika已經4年多，從出道開始就聽她的音樂，「每一首歌聽起來都很有能量，聽了之後治癒我一整天。」至於為什麼哭那麼慘？Himiko受訪時激動地說：「本人真的很可愛，第一次離偶像那麼近，就覺得等那麼久很值得。我還有簽名，她還摸我的頭！」

國中女粉絲本人願意露臉受訪，但是邊哭邊訪，記者還拿衛生紙送她。（記者陳奕全攝）

同學幾乎都喜歡韓團，不過Himiko直言：「喜歡她就對了！」並對Yuika喊話：「謝謝妳一直以來都給我這麼多力量，我還會繼續追隨妳，希望妳可以一直來台灣，要身體健康。」她也透露，父母送給她的生日禮物，正是這次的演唱會門票，一圓上次沒買到票的遺憾。

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