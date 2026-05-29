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娛樂 最新消息

圖輯》月老廟掀新潮流 年輕人不求姻緣改求「BTS演唱會門票」

粉絲們特地寫上BTS演唱會相關資訊，祈求能夠有「緣」、「牽」線搶到演唱會門票。（記者李惠洲攝）粉絲們特地寫上BTS演唱會相關資訊，祈求能夠有「緣」、「牽」線搶到演唱會門票。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕不論是要求正緣、姻緣或是桃花，許多人會去拜月下老人，但近來有許多年輕人到月老廟拜拜，祈求的不是姻緣，反而是「BTS防彈少年團演唱會門票」！

月老在民間信仰中掌管男女姻緣、桃花與人際關係，但月老的牽線神力不只限於愛情，過去就有粉絲搶不到演唱會門票，特地到月老廟拜拜，祈求能夠搶到門票，拜完月老，日果真的如願搶到門票，於是，「祭拜月老求門票」成為近年許多年輕人一股新潮流。

許多人到月老廟前祈求能夠有「緣」、「牽」線搶到演唱會門票。（記者李惠洲攝）許多人到月老廟前祈求能夠有「緣」、「牽」線搶到演唱會門票。（記者李惠洲攝）

信眾把偶像照片和公仔表擺在供桌前感謝月老「牽」線，讓與偶像見面搶到門票。（記者李惠洲攝）信眾把偶像照片和公仔表擺在供桌前感謝月老「牽」線，讓與偶像見面搶到門票。（記者李惠洲攝）

許多人向月老祈求能夠有「緣」、「牽」線搶到演唱會門票。（記者李惠洲攝）許多人向月老祈求能夠有「緣」、「牽」線搶到演唱會門票。（記者李惠洲攝）

記者實際來到高雄知名關帝廟的月老殿，真的看到許多人在月老前拜拜，祈求的就是「演唱會門票」。記者一問，真相大白，原來，BTS防彈少年團11月19日、21日、22日睽違8年來到高雄國家體育場（世運主場館）開唱，門票分三階段開賣「6月2日12:00 – 22:00，BTS粉絲優先購票」、「6月3日12:00 - 22:00，Live Nation Taiwan會員預售」、「6月4日12:00，拓元系統全面開賣」，一票難求，下週就要開賣，特地帶了高雄世運主場館座位平面圖以及供品來跟月老祈求，希望能夠「牽線」、將這份好運有「緣」、「牽」上線可以抽到「BTS防彈少年團演唱會門票」。

實際詢問現場的3組年輕美眉，她們說，以往搶演唱會門票真的都要靠運氣，自從來拜月老後，相當靈驗，不只抽到演唱會門票，還可以跟偶像見面，簡直是願望成真，月老也成了當今「最懂年輕人」的守護神！

粉絲們特地帶BTS演唱會門票相關資訊，來到月老面前祈求能夠搶到門票。（記者李惠洲攝）粉絲們特地帶BTS演唱會門票相關資訊，來到月老面前祈求能夠搶到門票。（記者李惠洲攝）

信眾把偶像小卡和座位表擺在供桌前感謝月老「牽」線，讓與偶像見面能夠願望成真。（記者李惠洲攝）信眾把偶像小卡和座位表擺在供桌前感謝月老「牽」線，讓與偶像見面能夠願望成真。（記者李惠洲攝）

粉絲帶了BTS演唱會世運主場館座位平面圖以及供品來跟月老祈求願望成真。（記者李惠洲攝）粉絲帶了BTS演唱會世運主場館座位平面圖以及供品來跟月老祈求願望成真。（記者李惠洲攝）

粉絲搶演唱會門票，求神助月老成為追星族最新守護神。（記者李惠洲攝）粉絲搶演唱會門票，求神助月老成為追星族最新守護神。（記者李惠洲攝）

BTS年底來台開唱，引爆搶票潮月老廟意外成熱門祈願地。（記者李惠洲攝）BTS年底來台開唱，引爆搶票潮月老廟意外成熱門祈願地。（記者李惠洲攝）

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