嚴藝文認證「我的偶像」！姚淳耀害她笑跪地 竟撞臉五月天冠佑

公視、Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》眾演員今宣傳。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕嚴藝文今宣傳公視、Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》，劇中張孝全、蘇慧倫、謝盈萱、姚淳耀和黃迪陽是中年版的摯友，卻只有姚淳耀一人貫穿少年與中年版本，嚴藝文解釋原因：「因為他是我的偶像。」還說姚淳耀年輕的斜厚瀏海造型是參考五月天的冠佑，只是她口中想講「冠佑」，卻不斷說「品冠」。

嚴藝文提到姚淳耀先前演過很多變態、難度很高的角色，有次合作節目《阮三个》看到他另外一面，「他在台上搞笑主持，我蹲在地上笑到流眼淚。」還曾當場對鍾欣凌說：「這是我的偶像！」嚴藝文搞笑提到姚淳耀角色橫跨年輕到中年，跟她一樣是「老來等」的臉，被問到是否代表其他人不行？她急忙笑喊：「不要害我！NO！只能有個特例，不然就不特別了。」

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姚淳耀先前演過很多難度很高的角色。（記者胡舜翔攝）

至於找黃迪揚演出有錢CEO，嚴藝文指出：「對我來說，他是男版的謝盈萱。」她認為有黃迪揚與謝盈萱在現場，就會有種安定感，「完全不需要操心他們。」

而謝盈萱這次角色大轉變，嚴藝文笑說，謝盈萱一直抱怨以前演她的戲都太痛苦，「她說想演輕鬆一點、想玩一下，結果後來發現也沒那麼輕鬆。」謝盈萱則笑說：「她寫的角色都很狂，這次又更狂，完全是遊戲人間。」

謝盈萱也透露這回對姚淳耀完全改觀，「以前只知道他是學弟，這幾年變得越來越低調、收斂。」她形容姚淳耀常常一下戲就默默躲在角落，「大家聊天聊很久，才突然發現『他在那邊坐很久了』，很有存在感，但又很安靜。」

謝盈萱（右一）笑說第一次和蘇慧倫合作有點緊張。（記者胡舜翔攝）

另外，蘇慧倫談到與謝盈萱飾演閨蜜，也分享兩人私下其實都不擅長社交，「我們沒有真的聊很多，但能感受到對方的貼心。」她透露有次閉眼補妝休息時，突然發現眼前多了一盒水果，後來才知道是謝盈萱默默買來放在她面前。

謝盈萱則笑說，第一次和蘇慧倫合作前其實有點緊張，「但第一天碰面，她就讓我鬆下來。」她形容蘇慧倫有種很舒服的氣質，「排練時她會安靜站在旁邊，觀察所有狀況。」甚至有次拍完戲後，本來想禮貌交換聯絡方式，「手機都拿出來了，但突然覺得我們之間不用這麼客套，我就又放下了。」最後兩人是在殺青聚餐時，才正式交換聯絡方式。

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