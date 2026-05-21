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娛樂 日韓

金秀賢遭毀滅式爆料後翻身 《橫豎研》7處偽造 粉哭：正義來臨

金秀賢（左）捲入金賽綸戀愛風暴延燒，全案出現逆天翻轉。（翻攝自Naver）金秀賢（左）捲入金賽綸戀愛風暴延燒，全案出現逆天翻轉。（翻攝自Naver）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓男星金秀賢去年遭指在已故女星金賽綸未成年時期交往，雖然金秀賢召開記者會說明兩人交往時金賽綸已經成年，但YouTube頻道《橫豎研究所》主播金世義、金賽綸遺屬仍透過擠牙膏式逐步拿出所謂的「證據」。如今隨著最新調查進度曝光，警方揪出金世義7起偽造行為，讓金秀賢谷底翻身。

《橫豎研究所》金世義被警方發現以AI技術偽造7處證據。（翻攝自News1）《橫豎研究所》金世義被警方發現以AI技術偽造7處證據。（翻攝自News1）

金秀賢在金賽綸事件爆發後，遭多家廣告商切割，求償58億韓圜（約新台幣1.4議員），事業跌落谷底，整個人也變得相當憔悴，先前有人目睹他現身聖水洞，指他變瘦而且氣色不佳。根據韓媒《中央日報》報導，金世義去年3月公布的kakaotalk對話截圖，原始對話對象無法得知，但姓名卻遭惡意編輯成「金秀賢」，同時金賽綸生前音檔也被證明是AI假造。警方查出的7處明顯編輯痕跡對金秀賢來說，無異帶來逆風翻盤機會，他的許多粉絲也掉下眼淚說「正義終於來臨」。

金秀賢召開記者會數度落淚。（歐新社）金秀賢召開記者會數度落淚。（歐新社）

從韓媒曝光消息之後，許多粉絲就認為這件事情「怪怪的」，委屈的金秀賢在召開記者會時，還痛哭流涕，替金賽綸維持顏面。韓國警方指出金世義去年5月舉行的公開聯合記者會，指金賽綸生前「逼債錄音檔」關鍵證據中，發現AI技術偽造痕跡，檢方也認為這並非僅僅一起事件，更是「有組織且有計畫性的犯罪」，金賽綸的家屬代理律師也提供犯罪證據參與其中，涉案人員皆已立案調查。

警方透露，金秀賢目前情況不佳：「這起案件已經導致金秀賢演員在社會和經濟層面活動完全遭到破壞，甚至難以在演藝圈生存。他目前正在接受精神科治療，如果金世義繼續散播謠言，可能造成無法彌補的巨大傷害。」

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