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娛樂 最新消息

（影）還原孫安佐火槍案內幕！前經紀人亮「與孫鵬合約」：家人全不知情

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐日前因自製火焰槍並在公開場合展示，引發社會恐慌遭檢調調查。對此，其經紀人「重讀天月」今（21）日打破沉默發布澄清影片，除了對社會大眾致歉，更公開還原當天發事經過。他直言火槍題材根本不在原訂腳本中，是孫安佐在現場「即興與半強迫說服我們團隊」，並曝光與孫鵬早已簽下協議，透露無奈心聲。

重讀天月拍片還原孫安佐火槍案內幕。（翻攝自IG）重讀天月拍片還原孫安佐火槍案內幕。（翻攝自IG）

面對外界質疑做筆錄時將責任推給孫安佐，重讀天月在影片開頭便鞠躬致歉：「對於這一次的火槍事件，先跟各位媒體與社會大眾深深的道歉。」隨後他拿出文字聲明澄清，表示自己人在現場，不可能完全沒事，直言：「我在做筆錄的時候，根本不可能把責任推給孫。因為我人在現場，我一定有部分責任。那只是在於我們不了解火槍到底是怎麼樣的東西，它也是屬於灰色地帶。當時太聽信了孫安佐的話，沒有想這麼多，也是我們該改進的地方。」

重讀天月也強調，事發當下兩部手機皆已被警方控制並扣押對話紀錄，偵查不公開，絕無可能造假。而針對被拍到協助點火跟倒煤油，他則澄清自己只是「擔任現場協助助理、經紀人，沒有意識到有疏失的部分。並不是我跟孫安佐一起做研究發明。」

針對警方在孫安佐家中搜出改造武器，重讀天月坦言身邊的人都知曉孫安佐對軍武的狂熱，「孫的興趣一直以來都是研究火力跟武器。身邊親朋好友家人也都有勸過非常多次，但他一樣一意孤行，堅持走這條道路，並且他沒意識到法律的規範。這就是他所選擇的路。」

他更替孫鵬夫婦緩頰，強調大家事前都被蒙在鼓裡：「孫安佐家中搜到的改造東西，他的家人和我全都全不知情。因為我們都認為那只是生存遊戲的玩具，我們也不是這方面的專業。」

重讀天月還原拍攝當天，原本團隊只是安排與廠商進行遊戲平台的宣傳合作，腳本裡完全沒有火槍題材，全因孫安佐突發奇想。他透露：「是孫安佐自己本人在現場，即興與半強迫說服我們團隊去陪他拍攝這樣的素材。而且堅決保證沒有問題，所以才會有這支影片的上傳。」

對於部分媒體暗指經紀團隊出事就落跑，重讀天月痛批「這個說法非常的無腦，並且沒有根據」。他隨即在影片中亮出於5月19日簽署好的協議書，證實自己與孫鵬早有共識。

重讀天月合約打臉「惡意切割」 ，曝與孫鵬早有卸任協議。（翻攝自IG）重讀天月合約打臉「惡意切割」 ，曝與孫鵬早有卸任協議。（翻攝自IG）

重讀天月表示：「我在工作責任上這一塊，我沒有辦法100%的去控制孫安佐時，我與他的父親孫鵬早就已經協議，若發生重大事件就要卸任，他也不希望孫安佐在未來影響到我。」 他強調雙方情誼不變，「我還是孫安佐的好朋友，也是把他當做自己家人」，但遺憾宣布：「工作的部分，完全無法再協助他了。」宣布正式解除雙方的經紀合作關係。

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