大女兒也曾上社會新聞版面！被問孫安佐 白家綺回應了

白家綺自己有4個小孩，從寶寶到青少女都有，她認為小孩每個階段的症頭都不一樣。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫鵬、狄鶯的26歲獨子孫安佐日前去河堤測試自製「重裝型火焰槍」，遭檢警在住家查獲模擬槍及改造霰彈槍等，涉及違反「槍砲彈藥刀械管制條例」等罪，目前遭羈押禁見。白家綺和柯叔元今宣傳民視《阿松與阿暖》，2人都是為人父母，尤其是白家綺大女兒過去曾違規抽電子菸上社會版面，吳東諺還出來道歉，她回：「我很慶幸我的孩子都沒有想走這條路，我也鼓勵他們走出自己的一片天。」有點答非所問。

看了孫安佐的新聞後，是否感覺父母難做？白家綺自己有4個小孩，從寶寶到青少女都有，她認為小孩每個階段的症頭都不一樣，「真的只能希望更有智慧去陪伴孩子。」

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柯叔元（右）、白家綺今宣傳民視《阿松與阿暖》。（記者陳奕全攝）

對於孫安佐的新聞，柯叔元感嘆：「他們應該都有最好的解決方式，家家有本難念的經，會自己去面對。」白家綺有4個小孩，年紀相差很大，分別是20歲、18歲、7歲和5歲，她認為父母對不同年紀的小孩有不一樣的責任，「我們有兩個幼兒組跟青少年組，每個階段症頭不一樣。」

白家綺只能希望更有智慧去陪伴孩子不同年齡層的需要跟問題。（記者陳奕全攝）

她指出孩子到每一個新的階段，對父母都是新的學習，除了尊重陪伴，每個父母的心都是全心全意在做，真的只能希望更有智慧去陪伴孩子不同年齡層的需要跟問題。

如今白家綺的大女兒已經20歲，高中畢業後沒有繼續升學，開始鑽研美甲，現在已經是獨當一面的美甲師，白家綺笑說，「我找她做指甲還要預約時間！還不一定約得上。」柯叔元的女兒則是台大高材生，非常會做筆記也很會讀書，柯叔元就說，「我以為她神經很大條，結果這麼會讀書。」不過父女之間比較難談心，他說偶爾也會抱抱女兒，問她最近好不好，「大概就這樣，她也是覺得我很難聊，真的沒辦法。」

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