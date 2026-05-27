（影音）李多慧穿北一女制服熱舞 被質疑：校方有同意？

李多慧26日在大巨蛋比賽中場表演，她身穿北一女制服熱舞引發爭議。（翻攝自李多慧臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊女神李多慧26日在大巨蛋比賽中場表演，身穿北一女制服熱舞，不料卻引發爭議。

北一女校友、同時也是表演藝術家、OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容在Threads發文對李多慧提出3點質疑，她說：「我的文化（或生活）不該被你拿來表演」。

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發文一開始，魏琬容稱讚李多慧演出，從舞蹈專業來看，力度、節奏、表演性都很好，編排也不錯，但強調：「我的文化不是你的舞衣。」認為當你把不屬於你的東西拿來表演時，需要考慮：「1被你拿來『表演』的群體，他們會受到什麼影響？他們有同意嗎？2 這個社會為什麼喜歡看這種表演？異性戀男性對女學生的身體曲線的渴望、青春純真性感的渴望。3 這個『表演』是什麼形式？ 一場電影可以花比較多時間形塑角色，一場舞蹈就無法處理這麼多資訊，更容易落於片面。」

而魏琬容表示或許有人堅持「只是很單純的演出」，但她請這些人想一想：「為什麼是挑北一女中裙裝制服？不是建中制服？」她舉出漢人拼貼挪用原住民服飾去選美，也涉及同樣爭議，「舞蹈是很棒的藝術形式，舞蹈是自由，但不代表不能討論背後的問題。」

不少網友也認同魏琬容說法留言：「我不是北一女的校友，這舞蹈編排也沒有過分的地方，但是覺得穿著高中制服在這種明顯男凝的場合，真的會深化、正常化戀童社會。謝謝你說出來！」

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