演藝圈被詐名單曝光！ 康康遭騙700萬最少

康康昨曬出到台北地檢署出庭照片。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名藝人「康康」康晉榮昨（20）日公開一張站在「臺灣臺北地方檢察署」門牌旁的照片，戴帽、蒙上口罩且雙手插口袋，康康是以證人身分出庭「體驗人生兼反省」，掀開9年前演藝圈重大詐騙案，據了解，此事受害者眾多，包含團體5566成員「小刀」彭康育、國民黨前主席吳敦義兒子吳子文，均損失2000多萬元，康康反而損失最少。

知情人士透露，受害者名單涉足政界、商界與演藝界，除了康康拿不回700萬血汗錢，小刀、吳敦義之子吳子文也在受騙名單內，均損失超過2000萬元。

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康康昨公開前往台北地檢署照片，坦言自己是為了這件9年前的詐騙案出庭當證人，當年他籌辦20周年演唱會竟落入詐騙陷阱損失700萬元，他無奈表示警方一查後，竟發現他是被騙最少的人。

這起吸金官司源於「乙蝶文創」負責人鄭淇丞、顏允豐，當年頂著主辦音樂活動的頭銜，宣稱拿得到南韓天團BTS（防彈少年團）與英國巨星紅髮艾德（Ed Sheeran）來台開唱的權利，並以高達10%至40%的穩賺話術四處募資。沒想到，兩人竟將得手高達1.2億元的款項揮霍在包養酒女等私人債務上，台北地檢署昨也依詐欺罪嫌將2人起訴。

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