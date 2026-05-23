想換工作、發大財？命理師揭「4生肖」未來5年迎大震盪

未來5年運勢大洗牌！「九紫離火」威力爆發，命理師警告：4生肖迎劇烈變動。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來不僅世界局勢變幻莫測，就連流年卦相也預示著動盪與轉機。命理專家小孟老師觀測星象指出，最近5年受到「九紫離火運」的影響，有「4個生肖」的運勢也將迎來大變革，其有2個生肖運勢大開、另2個生肖則需格外小心應對！

【屬木2生肖運勢大開】

◎虎│貴人環繞，財庫豐收！

．受木火相生所致，未來5年不僅財運亨通，貴人運方面也衝至高峰，此時若能懂得拓展人脈、廣結善緣，對事業和財庫將帶來極大的庇護與助益。

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◎兔│職場發光，投資倍增！

．工作上的實力與努力將更容易被主管、高層看見，迎來升遷或大展身手的機會。此外，在投資理財方面也呈現「收益倍增」的強勢趨勢，只要看準時機出手，收穫將相當可觀。

【屬火2生肖須特別小心】

◎ 蛇│關注健康，保守創業！

．受到火運能量增強的影響，須注意身體健康。尤其家中若有長輩屬蛇，要更加關心他們的健康與體能，適度安排溫和運動、維持良好作息。

．若想創業，宜以低成本為首要考量，以免對財務進出造成負擔。

◎馬│事業求變，嚴控風險！

．火運能量大開，事業方面宜保持績效，並適時做轉變與提升。

．尤其是理財方面，不宜冒進，須隨時打開雷達，才能及時因應各種突如其來的轉變，進行風險管理、穩住陣腳。

☆民俗說法僅供參考☆

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