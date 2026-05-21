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娛樂 最新消息

清醒點！PondPhuwin來台辦見面會 VVIP區9000元沒破萬

Phuwin（左）、Pond是GMMTV相當受歡迎的BL組合。（翻攝自GMMTV IG）Phuwin（左）、Pond是GMMTV相當受歡迎的BL組合。（翻攝自GMMTV IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國男星Pond與Phuwin自2021年合作BL劇《Fish upon the Sky》結緣，去年再度攜手主演《清醒點，泰爾先生》，人氣水漲船高。兩人前年曾隨《WE ARE》主演群訪台，如今宣布將於7月25日晚間7點在台北Legacy TERA舉辦《POND PHUWIN RENDEZVOUS FANCON IN TAIPEI》，也是兩人首度以雙人Fancon形式來台。

Phuwin（左）、Pond人氣水漲船高。（翻攝自GMMTV IG）Phuwin（左）、Pond人氣水漲船高。（翻攝自GMMTV IG）

Phuwin在11歲時童星出道，2018年簽約加入GMMTV後，在公司籌備《Fish upon the Sky》時主動毛遂自薦；而Pond當時則是剛踏入演藝圈、毫無戲劇經驗的新人。兩人第二次碰面便直接進行劇本讀本與化學測試，當時Pond因太過緊張，與其他演員對戲時頻頻笑場，卻在與Phuwin搭檔時立刻進入角色，也因兩人之間自然產生的化學反應，最終讓劇組拍板定案，由他們正式搭檔合作。

PondPhuwin首度雙人Fancon登台。（無限娛樂提供）PondPhuwin首度雙人Fancon登台。（無限娛樂提供）

之後Pond與Phuwin陸續合作《只為你一人》、《We Are》等作品，不論校園題材還是黑幫保鏢都可以輕鬆駕馭、人氣也持續攀升。到了去年主演《清醒點，泰爾先生》時，聲勢再攀高峰，最終回播出後一度登上全球超過100個國家及地區熱門榜冠軍，另有104個地區擠進排行榜前列，成為GMMTV近年最具代表性的現象級BL作品之一。

PondPhuwin座位圖。（無限娛樂提供）PondPhuwin座位圖。（無限娛樂提供）

PondPhuwin福利。（無限娛樂提供）PondPhuwin福利。（無限娛樂提供）

《POND PHUWIN RENDEZVOUS FANCON IN TAIPEI》票價分為VVIP區NT$9,000、VIP區NT$8,500、A區NT$7,400、B區NT$5,800、C區NT$4,800及愛心席NT$3,700，全區採對號入座，並將於6月6日中午12:05於KKTIX及全家便利商店FamiPort同步開賣。購票粉絲可享HI-TOUCH、紀念合照及海報等多項福利，其中VVIP及VIP區採實名制，可參與SOUND CHECK彩排活動，相關詳情請洽台灣無限娛樂官方粉絲專頁。

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