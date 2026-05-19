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娛樂 最新消息

阿Sa結婚未滿月突瘋傳離婚 經紀人罕見急回應

阿Sa（右）與老公Elvis相戀半年就結婚。（翻攝自微博）阿Sa（右）與老公Elvis相戀半年就結婚。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕43歲港星「阿Sa」蔡卓妍4月28日無預警宣布與健身教練「Elvis」林俊賢結婚，《星島日報》曾收到獨家消息，指婚禮日前已在泰國舉行，婚訊曝光後，好友們及網友紛紛向2人送上祝福。

不料近日在微博瘋傳官宣不到1個月的阿Sa爆出婚變，更有爆料說：「蔡卓妍含淚控訴丈夫。」聲稱她已删除婚訊動態並搬離愛巢，甚至回覆媒體坦承「已分開一段日子，好聚好散」。

《星島》求證阿Sa經紀人霍汶希，她否認阿Sa婚變：「那根本不是事實，阿Sa和老公正在蜜月中。」傳聞又稱「阿嬌」鍾欣潼缺席阿Sa蔡卓妍婚禮，霍汶希也一併否認。

近日在微博瘋傳阿Sa與老公閃婚閃離，消息在網路引來不少雜音，有網友質疑消息真偽：「這應該是假的」、「我也不相信，才結婚不到1個月」、「應該是瞎編，不可能這麼離譜」、「這個事還是等當事人自己來證實，有可能只是謠言」。

在此同時，又有爆料稱阿嬌缺席阿Sa婚禮，惹來外界唱衰阿嬌和阿Sa的25年姐妹情誼，港媒報導，阿嬌缺席阿Sa婚禮主因，是因工作檔期衝突，2人關係並未破裂。

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