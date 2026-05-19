《21世紀大君夫人》陷爭議 邊佑錫再致歉 緊張發言成焦點

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星邊佑錫近期因主演韓劇《21世紀大君夫人》時，劇情被指涉及歷史敏感內容，引發韓國輿論批評。事件延燒之際，他於18日先在IG發出手寫道歉信，今（19）日再度現身Netflix全新綜藝《劉在錫的民宿法則！》記者會時二度致歉，並當場表示：「對於那部分，我真的感到很抱歉。」發言過程緊握麥克風、神情緊繃，也成為媒體關注焦點。

邊佑錫致歉發言過程緊握麥克風、神情緊繃，圖為《21世紀大君夫人》劇照。（Disney+提供）

邊佑錫18日在信中坦承在拍攝與詮釋過程中，對歷史背景與作品意涵思考不夠周全，並表示：「沒有充分考慮觀眾會如何接受這些內容，真心感到抱歉。」

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今天記者會上再度被問及相關風波時，邊佑錫補充說：「我一直認為人生最重要的是每個瞬間都盡全力，所以拍攝《劉在錫的民宿法則！》時，我也抱著這樣的心情努力，希望大家能單純透過節目看到我努力的一面。」隨後再次低頭致歉：「大家提到的那個爭議部分，我真的很抱歉。」

他也提到，過去曾與劉在錫合作錄製綜藝，因此這次加入《劉在錫的民宿法則！》是基於合作經驗良好與信任感，「粉絲們很喜歡我日常、自然的一面，所以我認為這個節目可以展現那樣的模樣。」

邊佑錫早期歷經多次試鏡落選，甚至曾在開拍前臨時被替換，但仍透過《青春紀錄》、《20世紀少女》、《大力女子姜南順》等作品逐步累積知名度，直到《背著善宰跑》爆紅，人氣大幅躍升，被封為「國民初戀」等級男星。近期則與IU合作新劇《21世紀大君夫人》，人氣再度攀升，但也因本次歷史爭議陷入輿論討論之中。

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