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娛樂 最新消息

李珠珢來了！進軍台灣大型舞台 夢幻同場TWICE周子瑜比美

子瑜（左）、李珠珢將在高雄啤酒音樂節演出。（翻攝自IG）子瑜（左）、李珠珢將在高雄啤酒音樂節演出。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕高雄啤酒音樂節正式公開卡司名單，從韓流天王RAIN到本土天王吳宗憲，富邦韓援雙姝李雅英、李珠珢也會登台演出，令粉絲十分期待。

子瑜。（高雄啤酒音樂節提供）子瑜。（高雄啤酒音樂節提供）

李雅英、李珠珢。（高雄啤酒音樂節提供）李雅英、李珠珢。（高雄啤酒音樂節提供）

韓星陣容火力全開，隸屬於TWICE的周子瑜TZUYU確定將帶來出道以來首度在台個人SOLO演出後，亞洲韓流天王RAIN出道以來首次在台參加大型音樂節演出，還有SUPER JUNIOR主唱藝聲YESUNG、唱功聞名的BTOB以及新生代人氣男團RIIZE，將帶來截然不同的舞台魅力。此外，由崔立于與姜玗進組成的跨國組合FLARE U，也將展現新世代音樂能量，韓流卡司全面升級。

RAIN。（高雄啤酒音樂節提供）RAIN。（高雄啤酒音樂節提供）

RIIZE。（高雄啤酒音樂節提供）RIIZE。（高雄啤酒音樂節提供）

華語卡司同樣誠意十足，嘻哈天團玖壹壹以招牌嗨歌登場，勢必引爆萬人合唱場面，安心亞也確定加入演出陣容，兼具性感與舞台魅力的表演風格，預期將成為另一大吸睛焦點。實力與風格兼具的音樂人同樣齊聚，包括金曲歌手洪佩瑜、音樂頑童馬念先、以及新生代人氣歌手梁舒涵、人氣冠軍男團U:NUS、瑋瑋黃挺瑋、Ariel蔡佩軒、Sabrina胡恂舞等人，打造橫跨世代與曲風的完整音樂版圖。

藝聲。（高雄啤酒音樂節提供）藝聲。（高雄啤酒音樂節提供）

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