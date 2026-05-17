自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫安佐被拘提聲押 名嘴吐重話：進去關久一點

孫安佐在IG社群平台上傳火箭槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（翻攝自孫安佐IG）孫安佐在IG社群平台上傳火箭槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（翻攝自孫安佐IG）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐14日在IG上傳自製「神級火焰槍」試槍畫面，北投分局16日將孫安佐及其經紀人網紅「重讀」陳昱中拘提到案，訊後移送士林地檢署複訊。檢方聲押孫安佐，陳昱中則3萬元交保，限制住居、出境及出海。

對於寶貝兒子孫安佐又因軍火愛好登上社會版面，孫鵬透過經紀人回應：「配合調查。」在孫安佐被拘提前一晚，狄鶯開直播幾杯黃湯下肚，似乎早有不祥預感，罕見在鏡頭前痛哭失聲，委屈吶喊：「我很內疚…安佐真的不是壞孩子，都我的錯，如果我不是狄鶯的話，大家會這樣攻擊安佐嗎？他真的是善良好孩子。」並一邊搖頭一邊強力護航，認為兒子根本沒害過人。

電視名嘴、資深媒體人王瑞德則在臉書發文表達個人看法，他說：「一味竉兒子，卻不知道導入正確方向，或許進去關久一點，反而可以救救孫安佐。」

而孫安佐經紀人陳昱中交保後受訪，表示自己沒有辦法百分之百的去控制孫安佐，關於火槍的研究這塊部分，已經告訴他不要發片，不要往這個方向發展，但他還是堅持要往這個研究去前進。陳昱中認為，孫安佐應該要成長，自己也無法繼續以經紀人身分陪伴他，最多只能跟孫安佐當朋友，因為「真的太麻煩了」。

相關新聞：狄鶯深夜黃湯下肚神預言 孫安佐隔日遭拘提

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中