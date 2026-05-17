孫安佐被拘提聲押 名嘴吐重話：進去關久一點

孫安佐在IG社群平台上傳火箭槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（翻攝自孫安佐IG）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐14日在IG上傳自製「神級火焰槍」試槍畫面，北投分局16日將孫安佐及其經紀人網紅「重讀」陳昱中拘提到案，訊後移送士林地檢署複訊。檢方聲押孫安佐，陳昱中則3萬元交保，限制住居、出境及出海。

對於寶貝兒子孫安佐又因軍火愛好登上社會版面，孫鵬透過經紀人回應：「配合調查。」在孫安佐被拘提前一晚，狄鶯開直播幾杯黃湯下肚，似乎早有不祥預感，罕見在鏡頭前痛哭失聲，委屈吶喊：「我很內疚…安佐真的不是壞孩子，都我的錯，如果我不是狄鶯的話，大家會這樣攻擊安佐嗎？他真的是善良好孩子。」並一邊搖頭一邊強力護航，認為兒子根本沒害過人。

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電視名嘴、資深媒體人王瑞德則在臉書發文表達個人看法，他說：「一味竉兒子，卻不知道導入正確方向，或許進去關久一點，反而可以救救孫安佐。」

而孫安佐經紀人陳昱中交保後受訪，表示自己沒有辦法百分之百的去控制孫安佐，關於火槍的研究這塊部分，已經告訴他不要發片，不要往這個方向發展，但他還是堅持要往這個研究去前進。陳昱中認為，孫安佐應該要成長，自己也無法繼續以經紀人身分陪伴他，最多只能跟孫安佐當朋友，因為「真的太麻煩了」。

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