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娛樂 最新消息

《天龍八部》最帥慕容復 78歲石修傳聽力永久受損

石修外型帥氣，在台灣擁有一票死忠粉絲。（香港星島日報）石修外型帥氣，在台灣擁有一票死忠粉絲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕78歲資深港星石修1982年靠著經典港劇《天龍八部》中「慕容復」一角在台灣走紅，日前上TVB 節目《一周星星》受訪聊到聽力出現問題，透露是在2021年疫情期間在一次登台演出，突然驚覺自己無法清晰聽見現場聲音及音樂。

石修回憶當時察覺不妥後立刻求醫，經過醫生詳細檢查，遺憾向他證實聽力已經嚴重受損，僅剩下約六成聽力。他表示，聽力大幅退化原來與他年輕時極度熱愛音樂有關。

年輕時的石修不僅經常戴耳機聽音樂，更長時間吹奏薩克斯風及打鼓，在長期處於高分貝環境的日積月累下，對耳朵造成不可逆轉的傷害。石修坦言，當年有不少朋友曾苦勸他要好好保護聽覺，但他沒有加以理會，如今深感後悔，他說：「目前只能依靠助聽器來維持正常的演藝工作與日常生活。」

雖然聽力受損，但石修依然重視外貌，為了在鏡頭前保持完美的男神形象，同時不影響演藝工作，特意花費逾5萬港幣（約20.5萬台幣），配備一對頂級「隱形式助聽器」，透露這款昂貴的助聽器來頭不小，是完全依照他的耳蝸形狀進行專屬倒模及特別訂做；因為體積極為纖巧迷你，戴上後若不仔細近看，幾乎完全察覺不到。

石修自童星出道，曾因學業關係中斷演藝事業，演出《天龍八部》、《絕代雙驕》、《楊門女將》、《英雄出少年》等劇集廣受台、港兩地觀眾喜愛，其中《少林寺》、《少林小福星》、《江湖煙雨十年燈》更是台灣電視劇。

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