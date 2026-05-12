聶永真96萬元設計台電LOGO被酸A錢！男星發聲：就是無知

〔娛樂頻道／綜合報導〕台電成立80周年，日前邀請知名設計師聶永真操刀全新LOGO字體設計，由其公司「永真急制設計工作室」以96萬元得標，不過公開後掀起網路熱議，不少網友質疑設計過於簡單、價格過高。對此，男星史丹利也發文分享看法，直言外界不該輕易貶低專業。

史丹利以Netflix經典開場音效「登登」為例，提到該音效是由奧斯卡級音效大師Lon Bender耗費一年時間反覆構思與打磨才完成。他認為，若放在現今台灣網路環境，恐怕會被批評「才兩個聲音做一年」、「用AI一下就能做出來」，甚至質疑是在「A錢」。

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史丹利發聲分享對台電LOGO看法。（翻攝自臉書）

史丹利坦言，很多看似簡單的作品，其實背後都藏有專業與技術，「我確定如果給我做，我可能做不出這樣的經典，因為我相信這是他的專業。」他也將此對照近期台電CI改版爭議，強調自己無意評論台電或聶永真的設計到底好不好看，但認為「很多你以為很簡單的東西，事實上也只是你以為而已。」

他表示，美感本就見仁見智，大家可以討論好不好看，但「我隨便用AI都做得出來」這類言論，其實是對專業的鄙視與踐踏，「對於不懂的東西你可以表達感受，但用這種方式批評就是無知了。」

史丹利也提到公部門標案並非外界想像那麼簡單，除了設計本身，還得面對長時間溝通與協調，「光想到要跟公部門的人長期交涉，要迎合主管的奇思妙想，我光想到命就要去半條了吧。」

最後史丹利也特別強調，自己的發言並非討論政治立場，「如果今天政府是不同顏色，我也會說一樣的話。」他無奈表示，自己並未稱讚台電或聶永真的設計，只是希望大家能尊重專業，不要因為沒有跟著一起罵，就被貼上特定標籤。

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