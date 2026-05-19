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比拍戲賺更多！港星馬浚偉辭行政總裁 閃電轉職傳年薪逾千萬

馬浚偉外型帥氣，曾以港劇《鹿鼎記》、《洛神》、《帝女花》、《鐵血保鏢》、《舞動全城》躍升香港一線小生。（翻攝自馬浚偉臉書）馬浚偉外型帥氣，曾以港劇《鹿鼎記》、《洛神》、《帝女花》、《鐵血保鏢》、《舞動全城》躍升香港一線小生。（翻攝自馬浚偉臉書）

〔記者林南谷／綜合報導〕54歲港星馬浚偉外型帥氣，曾以港劇《鹿鼎記》、《洛神》、《帝女花》、《鐵血保鏢》、《舞動全城》躍升一線小生，今年7月15日甫升任新城電台行政總裁，卻在日前宣布閃辭，昨（18）日公開最新動向，職場生涯再度「跳級」創下新高峰。

馬浚偉將於明（20）日加盟香港上市公司衍生集團，出任副主席兼聯席行政總裁。從演藝界成功轉型至商業界，再由管理一般企業躍升至管理上市公司，馬浚偉從藝人轉型當上市公司高層，引發討論。

港媒報導，新城電台本月11日突發公告，馬浚偉以個人生涯為由辭任行政總裁一職，並將於5月20日正式離任。正當外界對馬浚偉動向眾說紛紜之際，衍生集團昨正式發布消息，宣布馬浚偉將於明日獲委任為集團副主席、執行董事及聯席行政總裁。

由於衍生集團為上市公司，外界對於馬浚偉在該公司年薪議論紛紛，傳聞他的年薪高達250萬港幣（約1025萬台幣），而衍生集團董事局則一致通過並歡迎馬浚偉加盟，期待他能為集團帶來全新氣象。

相關新聞：馬浚偉昔為TVB當家小生 行政總裁坐不到1年驚傳下台

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