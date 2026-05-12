馬浚偉昔為TVB當家小生 行政總裁坐不到1年驚傳下台

馬浚偉去年7月才升任新城行政總裁。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕曾以港劇《鹿鼎記》、《洛神》、《帝女花》、《鐵血保鏢》、《舞動全城》紅遍香港的TVB前藝人馬浚偉，去年7月15日榮升香港新城廣播行政總裁，11日驚傳他上任不到1年，在無預警下突然離職，震撼香港電視圈。

馬浚偉上個月底曾率領管理層及節目主持人，與廣東廣播電視台音樂之聲會談並簽署合作備忘錄，想不到事隔僅2周閃電下台，他走馬上任擔任行政總裁不到1年匆匆劃下句號，背後原因引發外界無限揣測。

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新城電台11日公布行政總裁馬浚偉離職一事，全文如下：

新城廣播有限公司（「新城廣播」）公佈，馬浚偉先生將於2026年5月20日起因私人理由辭任行政總裁。新城廣播感謝馬先生於任內之貢獻，為新城廣播帶來新氣象。與此同時，新城廣播正式委任郭艷明女士為首席營運總監兼總編輯，於2026年5月12日生效，郭女士將肩負更廣泛的職務，包括管理節目製作，編輯及日常營運及銷售工作。郭女士領導能力出眾，並且具豐富廣播與傳媒經驗，定能助新城廣播在過渡期維持穩定及高質素的營運。新城廣播正物色行政總裁的繼任人選，並將適時公布。

新城廣播再次向馬浚偉先生於任內的貢獻致以由衷謝意，並祝願他未來一切順利。未來，新城廣播團隊將繼續為聽眾、觀眾及合作夥伴提供最優質的內容與體驗，並推動業務再創高峰。

他在TVB拍過不少電視劇。（香港星島日報）



港媒報導，馬浚偉在2024年1月出任新城廣播首席營運總監，上任後將學校、教育工作、製作和咖啡生意全部交由家人和管理團隊，只保留公職和學業，其他時間全部投入新城電台的工作；2025年7月，馬浚偉再度晉升任行政總裁（Chief Executive Officer），接替於同年8月1日退休的董事總經理宋文禧。

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