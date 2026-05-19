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娛樂 最新消息

54歲港星馬浚偉從演藝圈轉戰商界 成功絕非偶然

馬浚偉早年曾以港劇《鹿鼎記》、《洛神》、《帝女花》、《鐵血保鏢》、《舞動全城》躍升一線小生，粉絲無數。（翻攝自馬浚偉臉書）馬浚偉早年曾以港劇《鹿鼎記》、《洛神》、《帝女花》、《鐵血保鏢》、《舞動全城》躍升一線小生，粉絲無數。（翻攝自馬浚偉臉書）

〔記者林南谷／綜合報導〕54歲港星馬浚偉曾是香港電視圈一線小生，明（20）日加盟香港上市公司衍生集團，出任副主席兼聯席行政總裁，傳聞年薪高達250萬港幣（約1025萬台幣），從演藝圈轉戰商界，被誇讚成功絕非偶然。

港媒報導，馬浚偉1993年入行前，擁有出版社及化工市場營銷經驗，其後在演藝圈打拚逾30年，工作範疇涵蓋幕前幕後。報導指出，好學不倦的馬浚偉自2018年起不斷進修，不僅取得大學學士及香港教育大學碩士學位，更曾修畢北京大學為期2年的高級行政管理人員課程。

此外，馬浚偉2012年離開TVB後，積極開展個人業務涉獵補習學校、咖啡品牌及影視製作。累積近40年的跨界工作經驗，馬浚偉在各行各業建立起豐富的人脈與網絡資源，加上他本身對中醫藥及食療素有濃厚興趣與深入研究，此次強勢加盟以中醫藥及保健品為核心的衍生集團，絕對是如虎添翼。

馬浚偉外型帥氣，曾以港劇《鹿鼎記》、《洛神》、《帝女花》、《鐵血保鏢》、《舞動全城》躍升一線小生，今年7月15日甫升任新城電台行政總裁，卻在日前宣布閃辭。

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