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TWICE定延淚崩告白「是姊姊救了我」孔升妍當場哭了

TWICE成員定延在節目上罕見談到自己低潮期。（翻攝自YouTube）TWICE成員定延在節目上罕見談到自己低潮期。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團TWICE成員定延在節目上罕見談到自己低潮期，談著談著突然淚崩，甚至坦言：「是姊姊（孔升妍）救了我。」

近日《劉QUIZ ON THE BLOCK》主角正是《21世紀大君夫人》女二孔升妍，沒想到影片中最催淚的不是演戲故事，而是妹妹定延突如其來的真情告白。

定延回憶2020年因健康問題暫停活動時，坦言當時身心狀態都非常糟糕，「那時候我真的很依賴姊姊。」她透露，是孔升妍發現她身體異常，硬拉著她去醫院檢查，最後才確診「庫欣氏症候群」，造成身體浮腫與體重明顯上升。

定延哽咽表示：「我以前根本沒聽過這個病，是姊姊讓我能好好治療、重新健康起來。」說到最後，她突然紅了眼眶，邊哭邊向姊姊喊話：「謝謝妳成為我的親姊姊，真的很感謝，也很抱歉。」

定延姊姊孔升妍聽到妹妹的一番真情告白，忍不住紅了眼眶。（翻攝自YouTube）定延姊姊孔升妍聽到妹妹的一番真情告白，忍不住紅了眼眶。（翻攝自YouTube）

鏡頭另一邊的孔升妍聽到後，也瞬間淚崩。她回想妹妹生病時的模樣，坦言自己當時根本不敢放定延一個人待著，「她住在宿舍時，我一直跑去陪她，甚至直接帶回家住，我只想把她放在身邊。」不過感性氣氛中，她還突然自爆一句：「以前打妳真的對不起。」讓全場瞬間笑翻。

姐妹倆真實又溫暖的互動曝光後，也讓韓網瞬間淚海一片，大批粉絲直呼：「真的像救命恩人」、「家人永遠是最後避風港」、「看到哭到停不下來」。

而不少人也發現，定延近年狀態明顯越來越好，孔升妍更驕傲表示：「最近一直聽到大家說妹妹變漂亮了、找回顏值巔峰，我比誰都開心。」

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