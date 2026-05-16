《陽光女子》搶北影4獎！何曼希入圍大喊「我來了」 林孝謙盼持續帶來愛

《陽光女子合唱團》導演林孝謙（左）、編劇呂安弦為何曼希慶祝。（好時光娛樂有限公司提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣影史最賣座台片《陽光女子合唱團》入圍台北電影獎4項大獎，昨天（15日）剛好是何曼希的工作日，導演林孝謙、編劇呂安弦特別到片場探班，為何曼希送上祝福。

入圍名單昨天公布，何曼希入圍最佳新演員，剛好當天是何曼希新作品的工作日，導演林孝謙跟編劇呂安弦花了一小時車程，特地到何曼希的新片拍攝現場送上祝福。導演林孝謙表示：「感謝北影對於陽光女子的肯定，也希望我們可以持續帶給大家更多愛與溫暖。」

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何曼希表示：「新人獎是一生一次的機會，感謝評審給予的肯定與鼓勵。第28屆台北電影獎，我來了！」

入圍女配角的翁倩玉也分享：「剛剛走進家門，沒想到就聽到導演傳給我的好消息。 聽到大家入圍非常開心，很感謝北影對於陽光女子的肯定，一定會盛裝出席，一起分享喜悅。」她的競爭對手之一的孫淑媚，則是在臉書發文：「真正高難度欸，謝謝評審，謝謝《陽光女子合唱團》，謝謝阿珮。來去喝點梅子洗澡水壓壓驚，恭喜翁姐曼希和所有入圍者。」

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