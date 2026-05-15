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娛樂 日韓

31歲韓星張東周宣布引退！欠數十億「賣家人房還債」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕31歲的韓星張東周今天（15日）突然在IG宣布引退，且IG已空空如也。他在今年年初透露手機遭駭客入侵，後續出現一連串債務，金額高達數十億韓元，此次決定離開演藝圈，網友猜測與債務有關。

張東周曾在《成為你的夜晚》中，飾演吉他手兼副主唱徐宇延。（愛奇藝提供）張東周曾在《成為你的夜晚》中，飾演吉他手兼副主唱徐宇延。（愛奇藝提供）

張東周曾經演過《學校2017》、《政客誠實中》、《成為你的夜晚》等作品，今天無預警在IG曬出全黑圖，宣布即起結束演員生涯，表示作為一名演員擁有許多經歷，獲得許多人的愛以及支持，「在鏡頭前有歡笑、有淚水的每一個瞬間，都是我人生中最精彩的時光！」

他感謝導演、工作人員以及演員對有所不足的他的信任，最重要的是要感謝，讓他能幸福走到現在的粉絲們。張東周強調，雖然將離開這個舞台，不過絕對不會忘記大家給予的愛，同時向支持過他的人道歉，由衷感謝各位。

張東周手機遭駭客入侵之後，生活一切都變了。（翻攝自X）張東周手機遭駭客入侵之後，生活一切都變了。（翻攝自X）

張東周雖然沒有透露引退原因，不過韓媒回顧他在去年10月只留下「對不起」便徹底失聯，當時還驚動經紀公司出面說明。今年1月他才坦言，自己的手機遭到駭客入侵，之後就被勒索，「那個人要求我做任何我根本做不到的事情，但我別無選擇，只能照做。」他坦言就像活在地獄，只好到處借錢，最後連家人的房子都賣了，背了數十億韓元的債，全家人都痛苦不堪。

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