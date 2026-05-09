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娛樂 最新消息

報完稅荷包更肥了！「5星座」強勢吸金、5運升騰

報稅季逆向轉運！命理專家點名「5星座」強勢吸金、5運升騰，第一名「正財稱王」能量大爆發。（本報製圖）報稅季逆向轉運！命理專家點名「5星座」強勢吸金、5運升騰，第一名「正財稱王」能量大爆發。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著5月報稅季到來，當報稅的「失血感」碰上對「金錢安全感」的極度渴望，大家內心不免都在盤算著：「我賺得夠多嗎？我的價值『值』多少？」

星座專家塔妮婭老師分析，在金星雙子（5/1～5/19）及水星金牛（5/3 ～5/17）的星象波動下，社會氛圍開始圍繞著金牛座掌管的關鍵字：財產、現金、資產、自我價值與賺錢能力，由於金牛同時也掌管高品質生活、舒適感、美味食物的追求，以及務實的價值觀，她認為12星座在這波「吉星高照」下，每個星座的「強運領域」略有差異，其中有5個星座更是迎來高光時刻，5運升騰，正、偏財、貴人、愛情、事業強勢開外掛！

➤風象星座（雙子、天秤、水瓶）

利於個人表現，這是屬於你們的「人生高光時刻」，請盡情綻放才華。

➤火象星座（牡羊、獅子、射手）

社會人脈能量強旺。外在環境友善，與人互動順暢，適合拓展社交圈或尋求合作。

➤土象星座（金牛、處女、摩羯）

現實世界的生存技能大幅提升。在職場與財務規劃上順風順水，能見度極高。

➤水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）

專注於內在世界的轉化。靈性與能量同步提升，適合沉澱自我，感受心靈的富足。

【立夏12星座強運王TOP 5】

．TOP5水瓶座♒│戀愛運最強

有別於以往的戀愛模式，這段期間會出現令人意想不到的機緣。單身者容易遇到反差感強、卻極具吸引力的對象；有伴侶者則能發展出新鮮的互動情趣。

．TOP4天蠍座♏│偏財運最強

投資理財方面傳來捷報！長期布局的項目可能迎來收穫，或是意外獲得分紅、獎金等額外之財。對於市場的直覺敏銳，是重新規劃資產的好時機。

．TOP3處女座♍│事業運最強

職場表現有目共睹，容易獲得老闆或長官的青睞與提拔。這段期間承接的重要計畫能執行順利，是建立口碑、爭取加薪晉升的最佳階段。

．TOP2雙子座♊│貴人運最強

洞見觀瞻的你，在社交場合魅力四射。無論遇到什麼難題，身邊總有貴人及時伸出援手。憑藉靈活的社交手段，能為自己爭取到極佳的資源與情報。

．TOP1金牛座♉│正財運最強

身為立夏時節的焦點，你的賺錢能量大噴發！不僅自我價值感提升，在事業上的實質進帳也令人眼紅。請把握這股氣勢大膽行動，財富與成就感將同步翻倍。

（請同時參考上升和太陽）

塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒
．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

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