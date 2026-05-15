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娛樂 最新消息

孫安佐河堤實測「2026最新發明」！火焰直衝雲霄驚呆全網

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代孫安佐對軍事武器相當熱愛，昨（14日）在社群公開「2026 最新發明」實測影片。雖然他全程強調 「安全第一，請勿模仿」且在空曠河堤拍攝，但下一秒噴發的驚人火力，還是讓網友看得目瞪口呆。

孫安佐河堤實測「2026最新發明」。（翻攝自Instagram）孫安佐河堤實測「2026最新發明」。（翻攝自Instagram）

孫安佐河堤實測「2026最新發明」。（翻攝自Instagram）孫安佐河堤實測「2026最新發明」。（翻攝自Instagram）

影片中，孫安佐與經紀人化身「瘋狂科學家」，熟練操作著標有「煤油」的鐵罐、大型高壓氣瓶與神祕的金屬管狀物。組裝完成後，孫安佐手持特製的發射器走下河堤，原本神情輕鬆的他，在按下開關的瞬間也嚇到了，語氣驚訝表示：「此時我還沒意識到這東西的火力。」

孫安佐河堤實測「2026最新發明」。（翻攝自Instagram）孫安佐河堤實測「2026最新發明」。（翻攝自Instagram）

孫安佐河堤實測「2026最新發明」。（翻攝自Instagram）孫安佐河堤實測「2026最新發明」。（翻攝自Instagram）

隨著發射器啟動，現場瞬間捲起橘紅色的火焰，濃煙與火舌直衝雲霄，視覺效果猶如在拍好萊塢戰爭片。測試結束後，孫安佐走回河堤，對著鏡頭分享他的「發明理念」，他幽默表示應該隨時準備以防萬一：「老鼠給清掉的時候呢，拿這個就剛剛好這樣。」

孫安佐河堤實測「2026最新發明」。（翻攝自Instagram）孫安佐河堤實測「2026最新發明」。（翻攝自Instagram）

雖然孫安佐對成果相當滿意，但考慮到這具「滅鼠神器」威力實在太猛，他也不忘在影片中多次標註警語，提醒社會大眾千萬不要在家自行模仿。

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