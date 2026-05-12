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娛樂 最新消息

財神領軍衝刺週！「神隊友」護航4生肖：喜神、福神聯手助攻

快享受被「幸運3神」眷顧的感覺！喜神帶來機會，財神讓機會變現，福神則讓一切走得長久。（達志影像）快享受被「幸運3神」眷顧的感覺！喜神帶來機會，財神讓機會變現，福神則讓一切走得長久。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕翻開農民曆，很多人只看「宜／忌」，但其實裡面藏著更關鍵的「3個吉神」：喜神、財神、福神！

命理專家林霖揭示，跨入農曆4月前的最後一週，難得遇上「3神同時到位」的轉運節點，這段時間不僅是「運勢開始流動」的重要階段，對部分生肖而言，更是難得的轉運窗口。

「喜神帶來機會，財神讓機會變現，福神則讓一切走得長久。」林霖老師提醒，真正運好的人，不是等運來，而是「在運來的時候，願意動」，也知道什麼時候該「穩住」！

◆喜神：不是開心而已，是「人際與機會的門」

喜神，代表的是人與人之間的流動、緣分、好消息，當天有喜神的方向或能量。適合談合作、見客戶、約會、告白、拓展人脈或開啟新計畫。

．重點：「喜神來的日子，是你讓別人喜歡你、機會靠近你的日子。」很多人財運卡住，不是沒錢，是沒人願意把機會給你。

◆財神：不只是錢，是「資源與交換」

財神，很多人以為就是偏財、發財，但在命理裡，它真正代表的是：資源流動、交易成功、價值被看見。適合談錢（薪資、報價）、投資決策、簽約推銷產品、開業、成交。

．重點：「財神不是給你錢，是讓價值變成錢。」所以當財神在，你不行動，那叫錯過，不叫運不好。

◆福神：真正穩住好運人生

福神，是三者裡面最容易被忽略，但其實最重要的一個。它代表內在穩定、平安、長期累積的福氣。適合靜心、祈福、家庭相處、做善事、調整心態、規劃長期方向。

．重點：「福神不是讓你贏，是讓你走得久、走得穩。」很多人會突然翻身，其實都是前面福神在撐。

◆2026農曆3月衝刺週「哪些生肖」蒙神恩寵?

進入2026年農曆3月最後一週，整體氣場開始從「醞釀」轉向「流動」，特別是在丙午馬年的影響下，運勢節奏明顯加快。命理專家林霖老師指出，這段時間如果能掌握喜神、財神、福神的能量，有些生肖將出現機會、金錢與穩定同步到位的轉運期

➤第1名：龍

【喜神＋財神雙進場｜機會直接變現】

屬龍的人在這段時間，是最容易「把機會變成結果」的一群。貴人運明顯提升、合作機會主動出現、談判與成交率提高，屬於典型的「喜神帶路、財神收單」格局。

、提醒：這段時間不要保守要敢談條件、敢開口，財路會自己打開

➤第2名：猴

【財神最旺｜短期進財速度快】

屬猴的人在農曆三月下半月，財神能量特別活躍，但屬於「來得快、也走得快」的類型。運勢方面：副業、兼差機會增加、短期投資或快速交易有利、偏財運明顯提升。

．提醒：見好就收是關鍵不要過度擴張，穩穩落袋最重要。

➤第3名：生肖豬

【福神護體｜穩定轉運、壓力釋放】

屬豬的人這段時間，雖然不是最爆發的類型，但卻是最容易「慢慢轉順」的一群。運勢特徵：情緒穩定、壓力下降．人際關係改善、生活節奏逐漸順暢，屬於「福神打底」的運勢。

．提醒：不要急著求快，現在的穩和順，都是未來翻身的基礎

➤第4名：雞

【喜神入局｜人脈開運期】

屬雞的人在這段時間，喜神能量特別明顯，運勢關鍵在於「人」。運勢特徵：容易遇到關鍵貴人、被推薦、被看見的機率提高，社交與曝光機會增加。

．提醒：多參與、多互動，你遇到的人，會決定你下一步路的機會方向。

➤需特別注意：虎

【有財神，但風險偏高】

屬虎的人這段時間並非沒有機會，但容易因為判斷過快而出現失誤。可能狀況包括：衝動投資、誤判機會、因情緒做決策。

．提醒：慢一步，反而更準這段時間「穩判斷」比「搶速度」更重要。

【達人 林霖老師小檔案】

．專長：前世今生、靈通算命、風水、法會科儀
．經歷：命運好好玩節目專職老師、生活有夠讚專職命理老師、女人要有錢命理特別來賓、新聞面對面命理特別來賓、新聞挖挖挖民俗專家、中天沈春華LIFE秀節目民俗專家、台中市星相易理堪輿協進會副理事長、台中市五術教育協會常務理事、中華民國紫微斗數協會講師暨第一屆常務理事


．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡
．林霖開運：看這梩

☆民俗命理說法僅供參考☆

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