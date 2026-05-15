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周子瑜回台灣倒數…女星急奔印尼找下酒菜 機場就出包

〔記者陽昕翰／台北報導〕高雄啤酒音樂節7月一連3天在高雄夢時代前廣場舉行，TWICE的周子瑜以及韓流天王RAIN都將登台獻唱，顏永烈、梁舒涵與Dylan搶先組成「印尼美食特搜隊」，直奔雅加達展開三天爆吃行程，要替今年音樂節尋找最強的「下酒菜」。

顏永烈、梁舒涵與Dylan搶先合組「印尼美食特搜隊」。（寬寬整合行銷提供）顏永烈、梁舒涵與Dylan搶先合組「印尼美食特搜隊」。（寬寬整合行銷提供）

沒想到3人第一關就在機場出包，梁舒涵原本拿著電子簽證準備快速通關，卻被機器判定「長得跟護照不一樣」卡關，只好轉人工排隊。她笑說應該是最近換髮型又換妝，「機器完全認不出我」，也提醒大家電子簽證雖方便，但前提是「機器要認得你」。

而他們正式開吃才發現，印尼料理不只辣與鹹，「甜」更是存在感滿滿。從小不愛甜的顏永烈苦笑：「我不吃甜，我兒子也不吃甜，結果Dylan也不吃甜，該不會真的是我兒子吧！」巧的是，Dylan真的和他兒子同年，讓他一路用「帶兒子出門」模式照顧，父子既視感十足。

顏永烈形容這趟旅行就像「美食馬拉松」，得控制節奏才吃得完。評審長奇霖哥更在出發第一天就開玩笑說，只要一人腸胃出狀況全隊就停工，好在最後全員安全下莊，他笑喊：「備用藥完全沒用到，過關！」

顏永烈、梁舒涵與Dylan到印尼尋找「下酒菜」。（寬寬整合行銷提供）顏永烈、梁舒涵與Dylan到印尼尋找「下酒菜」。（寬寬整合行銷提供）

除了味覺，嗅覺同樣強烈。Dylan笑說印尼人香水都用很重，「不只是人，整個城市都很有味道，連電梯都有不同香氣。」被問到喜不喜歡這種「重香系女生」，他直白回：「乾淨、自然淡淡香氣就好，不用太刻意。」梁舒涵則被印尼「巴東菜」震撼，她形容根本是外表詐騙，「看起來清爽其實超鹹，有些青菜還很乾硬，還有辣到不行的。」

三天行程在驚喜與驚嚇中落幕，「印尼美食特搜隊」也成功帶回滿滿靈感。隨著下酒菜料理競賽邁入第10年，「2026高雄下酒菜料理競賽」5月17日起開放報名至5月29日17:00止，高雄餐飲店家皆可參加，最終優勝者將進駐高雄啤酒音樂節大會食堂。

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