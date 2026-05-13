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半夜超商別亂看！《夜勤事件》靠「說不出的怪」逼瘋觀眾

《夜勤事件》真實呈現夜班惡夢。（原創娛樂提供）《夜勤事件》真實呈現夜班惡夢。（原創娛樂提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本恐怖電影《夜勤事件》改編日本超人氣恐怖遊戲，由日本獨立遊戲團隊Chilla's Art打造，靠著詭異監視器畫面、便利商店夜班與「說不出哪裡怪」的壓迫感，在全球實況圈瘋狂爆紅。

電影版《夜勤事件》由「都市傳說大師」永江二朗執導，他過去拍過《如月車站》、《真．鮫島事件》等知名怪談電影，這次更直接放話「《夜勤事件》只能由我來拍」，透露從好幾年前就想真人化這部作品，甚至把它當成夢想清單之一。

最可怕的是，《夜勤事件》沒有滿天飛的鬼，也不靠血漿嚇人，而是把恐懼藏進「大家最熟悉的日常」。

《夜勤事件》把恐懼藏進「大家最熟悉的日常」。（原創娛樂提供）《夜勤事件》把恐懼藏進「大家最熟悉的日常」。（原創娛樂提供）

電影以第一人稱視角進行，南琴奈飾演的大學生田鶴結貴乃為了高薪深夜打工，進入便利商店值夜班後，卻開始碰上各種詭異事件，包括門鈴響個不停、監視器畫面閃過不明黑影；整齊貨架後總像有人盯著你看等，觀眾幾乎像直接被困進便利商店裡。有影迷形容：「不像在看電影，比較像自己真的在值夜班。」

原作開發團隊Chilla's Art也坦言，當初6年前推出遊戲時，根本沒想過會一路紅到電影化。他們認為，《夜勤事件》最恐怖的地方，在於它不是幻想，而是「感覺真的可能發生」。

電影上映後，目前在日本票房已突破3億日圓（近台幣6000萬），也被不少恐怖片迷封為「今年最有陰影的便利商店電影」。《夜勤事件》將於6月5日全台上映。

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