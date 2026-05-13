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這樣也辱華？韓漫作者把台灣並列國家 小粉紅抵制、中國工作室切割

《公私請分明！》講述BL小說家白導煦（上）與帥哥男大生徐柱憲的愛情故事，十分受到歡迎。（翻攝自X）《公私請分明！》講述BL小說家白導煦（上）與帥哥男大生徐柱憲的愛情故事，十分受到歡迎。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓BL漫畫《公私請分明！》作者Hodot（호돗）先前不過只是提供粉絲列印照片的服務，卻意外引來辱華風波，今天（13日）更遭到中國工作室切割，終止合作，引發討論，台灣網友也紛紛留言支持作家，「終於脫離噁心工作室了」、「中國能看BL嗎？」

許多國外的作家或者繪師通常會在線上申請，讓台灣粉絲們透過ibon系統也能列印到正版且高清的照片，韓漫《公私請分明！》的作者Hodot在今年3月也開放南韓、日本以及台灣粉絲列印，只是他在文章中寫著「3個國家」，引發中國小粉紅不滿，揚言抵制。事後，作者也發聲解釋，就算說台灣是中國的地區（중국의 지역이라 하더라도），那和南韓、日本並列，也是3個不同的國家，而非地區。

中國工作室今天發聲，二度切割《公私請分明！》。（翻攝自X）中國工作室今天發聲，二度切割《公私請分明！》。（翻攝自X）

儘管BL文化在中國遭到打壓，不過中國的伽倪墨得斯工作室仍與《公私請分明！》合作，推出相關周邊。如今發生此事，伽倪墨得斯工作室在第一時間就與作者切割，強調「我方已多次明確強調相關立場問題不容置疑，涉及國家主權與領土完整的原則更不容任何偏差與模糊」，表示堅持一個中國原則，將下架所有《公私請分明！》的商品。

今天伽倪墨得斯工作室再度發聲明，表示雙方經過溝通以及審慎協商，還是決定終止衍生周邊的合作項目，後續也不再繼續進行合作。Hodot本人也就此事發表聲明，表示這次事件與他想傳達的意圖完全不同，絕對沒有表達支持特定國家或者政治立場的想法，他強調未來更加謹慎發言，以更好的作品回報大家。《公私請分明！》於BOMTOON上架。

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