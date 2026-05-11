麥可傑克森專題3》天王坐私人專機、哥哥搭民航 「差別待遇」讓手足超眼紅

麥可傑克森曾在演唱會上宣告單飛，投下震撼彈。（達志影像）

〔記者廖俐惠／專題報導〕流行天王麥可傑克森在1982年推出《顫慄》（Thriller）成為全球流行巨星，電影中卻被父親強迫要求參加傑克森五人組的Victory巡演，該巡演自1984年7月開跑，並在12月9日於道奇球場畫下句點。原因就是麥可傑克森無預警在5.5萬名粉絲前宣布，不再和傑克森五人組一起巡演，正式宣告單飛出走。

麥可傑克森比哥哥都還要紅，受到差別待遇似乎也能理解。（達志影像）

傑克森五人組中，以麥可傑克森最為出色。（達志影像）

電影中，麥可傑克森因為《顫慄》爆紅。（達志影像）

在《魔力與瘋狂：麥可傑克森唯一完整傳記1958-200》中有提到，其實該場巡演讓兄弟關係降到冰點，麥可傑克森下榻專屬飯店，還用私人噴射機跑巡演，而其他哥哥搭乘普通商業航班。巡演唱不到一半，兄弟就搭乘不同車輛前往演唱會會場，還住在不同樓層，拒絕交談，五兄弟甚至分成了3派。一名長期與傑克森家族的友人就直言這是兄弟之間感情最差的時候，「有人忌妒，有人否認，各種人類的情緒應有盡有。」電影《麥可傑克森》在台上映中。

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