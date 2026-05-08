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娛樂 歐美

英國實境男星度假身亡 享年35歲最後發文「生活有時很糟」

霍爾是英國實境節目《埃塞克斯唯一的生活方式》成員。（翻攝自IG）霍爾是英國實境節目《埃塞克斯唯一的生活方式》成員。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國實境節目《The Only Way Is Essex》（埃塞克斯唯一的生活方式）男星霍爾（Jake Hall）驚傳於西班牙馬略卡島一處度假別墅身亡，享年35歲，留下年幼女兒。警方初步研判死因為意外，疑似因頭部撞碎玻璃門受傷致命，而他生前最後一篇IG貼文「生活有時很糟」也被外界解讀為留下不尋常訊息。

警方指出，事件發生於馬略卡北部聖塔瑪爾加利達一棟度假別墅，6日接獲報案後到場，發現霍爾已失去意識，頭部明顯受傷，推測可能遭玻璃碎片割傷或撞擊致命。警方事後也對屋內4名男性與2名女性進行詢問，目前尚未逮捕任何人，案件仍持續調查中。

霍爾近期正在馬略卡度假，事發當天還曾在Instagram發文寫下「生活有時很糟，但我會試著記住好的事情」，並分享日常影片與藝術創作畫面。《The Only Way Is Essex》製作團隊事後也發聲哀悼，表示霍爾一直是節目大家庭的重要成員，對突如其來的噩耗感到相當悲痛，並向家屬與朋友致上最深慰問。

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