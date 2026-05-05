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娛樂 音樂

金曲歌后好不容易申請到小巨蛋檔期卻取消 「小太陽」分享最新進度

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后艾怡良去年好不容易申請到小巨蛋檔期，正當歌迷期待到小巨蛋看她開唱前，她卻突然宣布取消；歌迷雖然感到失望，但也時時注意艾怡良有沒有新的演出計畫和進度，近期她在音樂節演出中自喻是「小太陽」，關於演出進度也有新的消息。

艾怡良希望下半年能推出新的音樂作品。（環球音樂提供）艾怡良希望下半年能推出新的音樂作品。（環球音樂提供）

艾怡良原定去年10月要登上小巨蛋開唱，無奈演出前幾個月聲帶出了問題，因此去年7月臨時宣布先取消攻蛋計畫，希望讓她的聲帶復原，也調整好身心狀態再與歌迷大型演唱會上見。

最近艾怡良分別受邀參加咪豆和泡泡島兩個音樂節演出，得知前一天下起大雨，她談到：「聽說昨天大家辛苦了，今天就由我擔任『小太陽』，希望天氣一直晴朗，大家盡情地跳、放開來唱！」另外她也提到：「我想把每一年成長的過程，都分給願意聽我唱歌、聽我說話的人。」

艾怡良的抒情歌曲常被封為「成年人的愛情聖典」，這次她在音樂節首次唱《給她的話》，坦言：「這是我第一次在音樂節演唱這首歌《給她的話》，心裡雖然有一點緊張，但更多的是興奮。」

艾怡良透露北高演唱會都在規劃中。（環球音樂提供）艾怡良透露北高演唱會都在規劃中。（環球音樂提供）

最近艾怡良已正式宣布即將展開新一輪巡演，台灣歌迷關心的台北及高雄場次，目前也正在緊鑼密鼓籌劃當中，屆時希望能配合新作品一起推出，今年下半年她希望能發行年度全新作品，這次她將打破過往框架，嘗試以不同的面貌與歌迷見面。

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